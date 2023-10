El Almería B iguala sin goles en su visita al Rincón (0-0)

El Almería B no consiguió su segundo triunfo consecutivo después de imponerse al Maracena en el Anexo la pasada jornada, pero sí pudo llevarse un punto en su visita al Rincón para seguir sumando una semana más. Los rojiblancos continúan de esta manera con su dinámica positiva, que le está llevando a mantenerse vivos en la pugna por un billete para el play off, habiendo sufrido tan solo una derrota en la presente temporada. Únicamente el líder Juventud de Torremolinos ha logrado superar al conjunto que dirige Alberto Lasarte hasta la fecha.

Los rojiblancos viajaban hasta tierras malagueñas para medirse a uno de los recién llegados a la categoría y que además no pasaba por buen momento, siendo uno de los equipos que se encontraba en puestos de descenso y que todavía no conocía la victoria. Pero los almerienses ni mucho menos lo iban a tener fácil. Tan solo dos novedades presentaba Lasarte en su once con respecto al que venció el pasado domingo. Rachad regresaba después de su ausencia al encontrarse con la selección sub-20 de Marruecos. El técnico del conjunto indálico también volvió a rotar en la portería, dando entrada esta vez a Bruno.

El filial almeriense logró adelantarse en el marcador superado el primer cuarto de hora, pero el gol de Marsu fue anulado por fuera de juego. Los rojiblancos querían llevarse los tres puntos. De esta manera, prácticamente en la siguiente jugada Rachad pudo hacer el primero a centro raso de Aarón, pero el remate del hispanomarroquí se marchó por encima del larguero. Más tarde fue Cantón quien la tuvo con un disparo desde la frontal, pero la detuvo el portero. También la tuvieron los locales en las botas de Adal, pero el marcador no se movió

Los almerienses gozaron de varias ocasiones para ponerse por delante en el marcador, pero sin éxito

Los almerienses estaban protagonizando ocasiones como para ir con ventaja en el marcador, pero el gol se le resistía. Antes de pasar por vestuarios la tuvieron Cantón, en una segunda jugada tras un saque de esquina, y Rachad, con un remate a placer que el meta mandó a saque de esquina. Sin embargo, sería el Rincón quien tuviera la última del primer tiempo, teniendo que meter Bruno una gran mano para evitar el tanto de los malagueños en el disparo de Adal.

El filial continuó buscando la victoria en el segundo tiempo, teniéndola Cantón a pase de Rachad, que había conducido una jugada desde la izquierda, pero la ocasión almeriense se fue fuera por poco. También la tuvo el Rincón en las botas de Toni Conejo, pero su disparo se marchó desviado. Minutos más tarde lo intentó Valen con un disparo cruzado, pero no pudo tomar dirección portería. Si embargo, los rinconeros también gozaron de una gran ocasión, pero el disparo de Adal se estrelló en el larguero.

A falta de once minutos para el final Rachad protagonizó una nueva gran ocasión visitante, pero después de sortear la entrada de sus rivales su tiro se marchó por alto. Los almerienses en la recta final también la tuvieron en un saque de esquina que remató Marcos Peña en el segundo palo, pero el balón se marchó desviado. Los rojiblancos gozaron de ocasiones para llevarse un mayor botín, pero tuvieron que conformarse con un punto y sumar por tercera semana seguida. La próxima jornada los de Lasarte recibirán al Arenas de Armilla.