El Almería B quiere volver a sumar de tres

El Almería B no está terminando de arrancar en este inicio de curso. El filial rojiblanco, que en las últimas semanas se ha visto afectado por la dura situación que atraviesa el primer equipo desde la destitución de Vicente Moreno, regresa este domingo (12:00 horas) al Anexo para recibir al Maracena. Además, lo hace con la necesidad de volver a sumar de tres después de no hacerlo en las últimas tres semanas, tratando de resarcirse del duro empate en el derbi frente al Poli El Ejido en el que un gol de Toni Badía en el descuento le privaba de llevarse el triunfo.

Asimismo, en una semana atípica por el parón de selecciones, cuyo virus FIFA también está afectando al equipo que dirige Alberto Lasarte, que ha provocado que varios de los integrantes del filial se puedan mostrar ante Gaizka Garitano, quien desde este pasado lunes ya está al cargo del primer equipo. De esta forma, el técnico jienense ha tenido destacadas ausencias durante gran parte de la semana. No obstante, los rojiblancos son conscientes de que no pueden permitirse fallar demasiado para mantenerse vivos en la lucha por un billete para el play off, los cuales marca el Torreperogil y que los almerienses tiene a dos puntos.

Por su parte, los granadinos son el inmediato perseguidor de los rojiblancos, por lo que viajará hasta tierras almeriense con el objetivo de sobrepasarles en la clasificación. Al igual que el conjunto de Alberto Lasarte, el Maracena tan solo ha conseguido una victoria en estas cinco primeras jornadas, si bien su objetivo es la permanencia un año más en este grupo IX de Tercera RFEF en el que es su segundo curso consecutivo en la quinta categoría del fútbol español después de que descendiese a División de Honor en el año de la reestructuración del balompié nacional.