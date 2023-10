El Poli El Ejido quiere comenzar a resucitar ante el rival más complicado

De auténtico drama se podría definir este inicio de curso del Poli El Ejido. No está siendo una temporada fácil para el conjunto celeste, que transcurridas ya las siete primeras jornadas continúa sin conocer la victoria y lleva ya varias fechas en puestos de descenso, estado a dos puntos de salir de estos. Es por ello que los del Poniente necesitan comenzar a resucitar y tratarán de hacerlo desde este domingo al mediodía. Pero no lo tendrán nada fácil, puesto que les toca visitar al líder Juventud de Torremolinos, único equipo que todavía no conoce la derrota y que tan solo ha dejado de llevarse los tres puntos en una ocasión.

El encuentro será todo un reto mayúsculo, seguramente el más complicado hasta la fecha, para los ejidenses, pero necesitan lograr de una vez esa ansiada victoria con la que empezar a salir de la tan delicada situación que viven. Y así lo reflejó su técnico durante su comparecencia previa al duelo. "Nada es imposible, esto es trabajar y trabajar. Vamos a luchar además por los aficionados, que se lo merecen", manifestó José Heredia. De esta manera, los celestes confían en ser el segundo equipo que logre arrebatarle algún punto al firme líder de este grupo IX de Tercera RFEF.

Para este partido, José Heredia no podrá contar con Tomás, quien arrastra unos problemas en el tobillo, ni con Iván Ferrer, quien ya la pasada jornada no estuvo por la lesión sufrida en el derbi frente al Poli Almería que le llevó a ser sustituido al descanso. Mientras, si bien el técnico del conjunto ejidense señaló públicamente que el delantero Pedro Dango no entraba en su planes, el punta viaja de todas formas con la expedición celeste a tierras malagueñas.

Además, el encuentro supondrá el reencuentro con un viejo conocido de los celestes como es el caso de Javi Mérida, que el pasado curso militó en el conjunto ejidense por segunda vez en su carrera. Por su parte, en las filas del Juventud de Torremolinos también se encuentra Iker Burgos, hijo de Kike Burgos, quien fuera portero del extinto Poli Ejido.