Que el ritmo celeste no pare

Mantener en Santo Domingo la buena dinámica mostrada estas últimas dos semanas lejos de casa es lo que desea un CD El Ejido que, después de encadenar tres victorias consecutivas, ha reforzado más aún su posición como claro aspirante a la lucha por el retorno a la Segunda División B. Cuartos clasificados, en zona de play off , encaran los ejidenses un nuevo partido en su feudo, ante una grada celeste que aún no ha visto perder a los suyos en la presente campaña sobre suelo almeriense.

El Huércal-Overa necesita ganar para seguir fuera del descenso

Siete jornadas consecutivas ha encadenado el Huércal-Overa CF sin saber lo que es ganar. De ellas, solamente ha sido capaz de hacer subir a su casillero tres puntos. Pese a ello, los huercalenses no han pisado desde que comenzó la temporada unos puestos de descenso a los que sí podrían caer en esta décima jornada en el Grupo XIII si no logra vencer en su visita, a las 17:00 horas, a la UD Los Garres. Volver a la senda del triunfo, después de encadenar tres empates seguidos, precedidos de cuatro derrotas, es el objetivo prioritario para los de Fran Marín, cuyo cargo como técnico podría quedar más tocado si su equipo sufre una nueva derrota. Por otro lado, el Atlético Pulpileño visita al Churra a las 12:30 con la mente puesta en lograr su segunda victoria seguida y no perder de vista la zona de play off.