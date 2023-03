A un paso de alcanzar la eternidad

Cuando la temporada comenzó a dar sus primeros pasos, pocos podían imaginar todo lo que estaba por conseguir el juvenil A de Alberto Lasarte. Así, llegar a toda una final de la Copa del Rey era algo que solo aparecía en sus mejores sueños. Pero como los sueños a veces se convierten en realidad, este sábado los rojiblancos lucharán contra el Real Madrid por hacerse con el título en el Reino de León con el que alcanzar la eternidad.

Después de eliminar en semifinales al Deportivo de la Coruña, con un final de película con ese tanto de Rachad cuando la prórroga parecía inevitable, los almerienses quieren poner el broche de oro a su participación copera. Tras dejar en el camino al Elche, Alavés, Las Palmas y a los gallegos, ahora los rojiblancos quieren hacer lo propio ante uno de los grandes del fútbol español como el conjunto blanco.

Los almerienses, que están firmando la mejor historia de su historia, tendrán ante sí al rival más duro de todos. No es para menos, el conjunto blanco dirigido por Álvaro Arbeloa no conoce la derrota en ninguna de las tres competiciones (División de Honor, Copa del Rey y UEFA Youth League) que está disputando. De esta manera, Alberto Lasarte no dudó en catalogar a los medios del club rojiblanco que "quizá sea el mejor equipo juvenil del mundo".

Los madrileños, vigentes campeones del torneo tras conseguirlo el pasado año en el Anxo Carro con su victoria por dos a uno ante el Espanyol, llegan a la gran cita tras superar al Athletic Club en el encuentro de semifinales. Previamente, el conjunto merengue se había deshecho del Rayo Vallecano, Valencia y Málaga hasta llegar a la gran final de este sábado.

Un partido que será aún más especial para dos de los componentes de este histórico Almería. El meta almeriense Bruno Iribarne se enfrentará a su pasado después de militar las últimas cuatro temporadas en 'La Fábrica', viéndose las caras con muchos de los que fueron sus compañeros. Por su parte, también será un encuentro significativo para el central Paco Sanz, quien es nieto de Lorenzo Sanz, presidente del conjunto blanco entre 1995 y 2000 y que tristemente falleció en 2020 en plena pandemia, y cuyo padre pasó también por el filial madridista entre 1993 y 1995.