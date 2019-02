Uru apuesta por el primer triunfo del CD El Ejido en 2019

Ningún jugador del primer equipo conoce tan bien al rival del próximo domingo como el central Uru. El uruguayo explicó este mediodía ante los medios de comunicación que de la UD Ibiza, ” si allí estuve un año y medio, y tengo recuerdos de buenos compañeros pero una vez empiece el partido en el verde esos compañeros ya no existen porque nosotros necesitamos sacar esos tres puntos sea como sea. Esperamos ganar el partido y dedicárselo a la afición”. El zaguero valora el debut de Manolo Ruiz en Murcia, ” nos fuimos con la sensación de que merecimos los tres puntos, asimilamos todo lo que quería Manolo Ruiz muy rápido y yo creo que esta semana trabajando bien y haciendo las cosas como las estamos haciendo vamos a sacar los tres puntos”.

De su ex equipo comentó que empezaron, “un poco flojos, pero ahora últimamente tuvieron una racha de siete u ocho partidos sin perder y ahora están ahí arriba luchando por los puestos de play off, pero bueno nos tenemos que fijar en nosotros mismos y seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora y seguro que llegarán los resultados. El Ibiza es un equipo muy trabajado defensivamente, y creo que le podemos hacer daño por banda con centro laterales y esa es la idea”.

Sobre las semanas que suma en El Ejido reconoce que, “el vestuario me ha recibido muy bien y me he adaptado muy rápido porque gracias a los compañeros ha sido todo mucho más fácil y ahora espero seguir teniendo minutos y poder seguir ayudando al equipo”. En cuanto a las dobles sesiones que vienen realizando como el miércoles apuntaba, “suele pasar cuando llega un nuevo entrenador para asimilar conceptos y adaptarnos a las ideas del míster lo más rápido posible porque tenemos que aprender mucho en poco tiempo. Para eso sirve las dobles sesiones, para partir y que no sea todo en una sesión y entender todo mucho mejor”.

Uru "Necesitamos todo el apoyo y el calor de la afición porque nos hace darlo todo en el campo en cada acción y jugada"

En cuanto a las lesiones reflexionaba que, “cuando yo llegué había muchas lesiones, y poco a poco nos vamos recuperando y es importante tener a esos jugadores en el equipo y que puedan seguir sumando también”. Por último del apoyo de la afición y que el partido sea de puertas abiertas recordó que, “me parece muy bien porque necesitamos todo el apoyo y el calor de la afición porque nos hace darlo todo en el campo en cada acción y jugada. Si ellos nos animan nosotros los sentimos y es agradable sentir esa sensación y ellos nos pueden llevar a conseguir grandes cosas. Por eso les decimos, llena de celeste Santo Domingo”.