Trabajadores del textil cancelan la huelga tras alcanzar un acuerdo ‘in extremis’

El año nuevo arrancaba intentando llegar a un acuerdo en el sector del textil de Almería. Así esta semana han tenido lugar reuniones en el marco del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) consumándose un consenso ayer entre patronal y sindicatos. El hecho es que el nuevo convenio colectivo estaba en el aire, motivo que llevó a los trabajadores a emprender movilizaciones en septiembre antes del 12 de octubre, fecha en que si no se llegaba acuerdo carecerían del mismo. Entonces se logró la subida salarial del 2% para 2018, sellándose una prórroga de seis meses para continuar con la negociación y para cerrar otros puntos pendientes como el plus del transporte, la subida salarial para este año, 2020 y 2021 y plus de 90 euros mensuales para los trabajadores de empresas de más de 250 trabajadores para compensar las mayores ventas y el mayor volumen de trabajo con los salarios, como señalaba a este diario, Toñi Payán, responsable del sector del textil en UGT Almería.

Durante este tiempo no se había avanzado, por lo que los empleados de las grandes cadenas de textil como Inditex, H&M, Punto Roma y Cortefiel iban a iniciar el periodo de rebajas luchando porque éstas no llegasen a sus derechos laborales. En esta línea, los trabajadores de estas tiendas tenían previsto huelga los días 7, 8 y 12 de enero y concentraciones en la vía de servicio del Centro Comercial Torrecárdenas en la capital como en el Gran Plaza en Roquetas de Mar.

¿Por qué las peticiones de los trabajadores de estas firmas en Almería? Básicamente por las diferencias en derechos dentro de una misma empresa siendo el mismo trabajo el que se ejerce en una u otra ciudad. Así una dependienta o dependiente con más de dos años de antigüedad en un comercio de textil estaba cobrando en la provincia de Almería en septiembre 882 euros, el salario base más bajo de Andalucía y más de unos 200 euros menos que la media andaluza sin contar este territorio. Tras la subida salarial del 0,5% en 2015, los sueldos han estado congelados en los dos años siguientes, ahora para 2018 se firmó el aumento del 2% pero quedaba pendiente definir tres ejercicios más.

El plus del transporte se suprime pero su cuantía pasa al salario base y plus de asistencia

Finalmente ayer, después de un encuentro que arrancaba a las 11:00 horas y se prolongaba hasta cerca de las 15:00 horas, se ponía fin a la negociación quedando pendiente la redacción del convenio y su posterior firma, previsiblemente a partir del 14 de enero. El acuerdo consiste en la subida del salario para 2019 del 2%, del 2,5% para 2020 y del 2,7% para 2021. Por otro lado, se incluye en el nuevo texto un artículo mediante el cual las empresas de más de 250 trabajadores deberán negociar las tablas de productividad mensual con los representantes de los trabajadores. Respecto al plus de transporte se suprime si bien su cuantía pasa en un 50% a incrementar el salario base y el otro 50% al plus de asistencia.

Para UGT Almería este convenio, pendiente de firmar, es un buen acuerdo que permite recuperar poder adquisitivo perdido y abre puertas a negociar en las grandes empresas.