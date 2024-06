Almería recibe dos navíos y se consolida como destino de lujo en turismo de cruceros

El turismo de cruceros en Almería sigue una línea de crecimiento ascendente. Cada vez son más los navíos, dentro del segmento de lujo, que deciden hacer escala en la ciudad. Este hecho la convierte y consolida como exclusivo destino turístico en turismo de cruceros. Hoy, el Puerto de Almería ha recibido al primero de dos cruceros de alta gama que llegan a la ciudad esta semana, marcando un acontecimiento significativo para el sector turístico y comercial de la provincia.

El primero de estos impresionantes buques es el Marella Voyager, el más reciente y renovado miembro de la flota de Marella UK, que ha llegado hoy, jueves 13 de junio. Con 264 metros de eslora y 8,5 metros de calado, este barco tiene capacidad para casi 2000 pasajeros a bordo más tripulación. Es un impresionante crucero ha sido actualizado en un 80% el año pasado, y ofrece a sus huéspedes una experiencia renovada en sus zonas comunes, restaurantes, teatro, salones y una piscina a bordo. El Marella Voyager, que inició su ruta en Palma de Mallorca, está realizando un itinerario de siete días por el Mediterráneo, con escalas en Gibraltar, Cádiz, Málaga, Almería y Alicante, antes de regresar a su puerto base.

Durante su escala en Almería, los cruceristas del Marella Voyager han explorado diversos puntos de interés en la ciudad, tanto a pie como a bordo del encantador tren turístico que recorre el centro histórico. Han tenido la oportunidad de degustar la exquisita gastronomía almeriense y vivir la experiencia de un espectáculo flamenco. Además, algunos pasajeros han aprovechado la jornada para visitar el emblemático municipio de Mojácar, conocido por encanto único.

Dos días después, el sábado 15 de junio, será el turno del Seven Seas Voyager. Este crucero de lujo, operado por una filial de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., ofrece una experiencia exclusiva con suites que cuentan con balcones privados, baños de mármol y amplios armarios. Cuenta con una capacidad de casi 700 pasajeros más tripulación, 206 metros de eslora y 7,5 metros de calado. Conocido por su opulencia desde que entró en servicio en 2003, el Seven Seas Voyager proporciona una experiencia holística y tarifas todo incluido, garantizando el máximo confort para sus pasajeros. Actualmente, está en un viaje de 10 días desde Barcelona a Lisboa, con escalas en Palma de Mallorca, Sete, Saint-Tropez, La Spezia, Cerdeña, Almería, Málaga y Portimao.

La llegada de estos cruceros de categoría superior a nuestra ciudad y el hecho de traer a un gran número de pasajeros, representa una gran oportunidad para Almería. La afluencia de casi 2700 cruceristas en total, junto con sus tripulaciones, no solo fortalece la industria turística, sino que también beneficia al comercio local y las empresas turísticas, generando un impacto positivo en la economía provincial. Este impulso en el sector es el resultado del trabajo y la colaboración institucional entre la Autoridad Portuaria de Almería, Ayuntamiento De Almería, Diputación de Almería, la Fundación Bahía Almeriport y sus Patronos que, recientemente, han dado a conocer la excelente perspectiva para el turismo de cruceros en 2025, con 40 escalas; un crecimiento muy significativo con respeto a este 2024.