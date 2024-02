Gamarra insta al Gobierno a romper su "silencio" frente a los "ataques" al campo de las autoridades francesas

La secretaria general del PP ha reclamado que se deje de "hablar mal" de la agricultura y que se "abandone la ideología" para que "impere el sentido común y para que impere sobre todo la búsqueda de las soluciones" de forma que la política europea "no se convierta en un obstáculo sino que sea capaz de compatibilizar la defensa del medio ambiente con la rentabilidad y la subsistencia" de un sector que ha conseguido "modernizar todas sus explotaciones" y "optimizar recursos" como el agua.

Gamarra ha exigido que “se abandone la ideología” e “impere” el sentido común y la búsqueda de soluciones para hacer frente a la situación “difícil y dramática” del campo español. También ha recordado que el PP ha solicitado las comparecencias de los ministros de Agricultura, de Transportes y de Exteriores y que también se ha pedido a la Comisaria de Transportes de la Unión Europea que exija a las autoridades francesas garantizar la seguridad de los transportistas: “Si no lo hace el Gobierno, lo haremos nosotros”. Seguidamente ha mostrado el “compromiso” del PP con el sector y ha defendido el trabajo “día y noche” de los agricultores, que han hecho frente a la “modernización” y a todas las adversidades como la sequía, algo que el Partido Popular pone en valor.

“Es necesario garantizar la producción europea, flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) y que haya cláusulas espejo frente a terceros países”, ha señalado como principales medidas propuestas por el PP para el sector agrario. Además, ha lamentado que bajo la presidencia de España en Europa no se hayan planteado este tipo de medidas, como las cláusulas espejo para terceros países . “Ha sido una oportunidad perdida”, ha asegurado. En su intervención ante los medios, la secretaria general del PP ha apostado por que la política europea “no se convierta en un obstáculo” y buscar soluciones para “compatibilizar la defensa del medio ambiente con la rentabilidad y la subsistencia del sector”, un sector que es “fundamental” para España y que hay que “defender y proteger”.

La secretaria general del Partido Popular de Almería, Cuca Gamarra, ha visitado hoy el municipio de El Ejido junto al presidente del PP de Almería, Javier A. García, la coordinadora general del PP y consejera de Agricultura, Carmen Crespo y el alcalde ejidense, Francisco Góngora, para conocer la situación actual del campo almeriense y participar en una reunión con representantes de Hortiespaña entre los que se encontraba su presidente, Juan Tomás Cano, y el presidente de Coexphal, Juan Antonio González. Cuca Gamarra ha conocido un invernadero de pepinos en el municipio de El Ejido y que ha recorrido también las instalaciones de la empresa Murgiverde. La dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de “agudizar” las dificultades de los agricultores con “más impuestos, más costes y más prohibiciones”. “No solo no es ajeno, sino que es responsable”, ha subrayado, lamentando que el Gobierno esté más preocupado por satisfacer las peticiones de amnistía de Puigdemont que de defender a agricultores, ganaderos y transportistas españoles.

La Junta invitará a Ségolène Royal a conocer los cultivos ecológicos

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, aseguró este jueves que desde la Junta de Andalucía se va a remitir una carta al Gobierno francés así como a la socialista francesa Ségolène Royal para que visiten la región y conozcan de primera mano las producciones ecológicas que se cultivan en Andalucía. Crespo ha calificado de "muy desafortunadas" las declaraciones de la exministra de Ecología de Francia y política socialista, quien criticó en una entrevista los productos 'bio' de España: "¿Habéis probado los tomates? Son incomibles", manifestó la política gala en su intervención con la que, a juicio de Crespo, demuestra un "desconocimiento" de lo que es "la agricultura ecológica integrada de Andalucía y de Almería". "Que retire esas palabras y que se venga a Andalucía, que se venga a Almería, que vamos a enseñarle todos los productos ecológicos que tenemos, que le vamos a hacer una ensalada maravillosa y que además va a ver cómo están produciendo nuestros agricultores esos productos tan sostenibles, social, medioambiental y laboralmente". Crespo ha asegurado que los agricultores están "muy enfadados, indignados" porque "no se pueden hacer declaraciones como la que están haciendo sobre los productos españoles, andaluces o almerienses". La consejera ha apremiado a Royal a visitar Andalucía para que pueda ver "de verdad" los productos ecológicos, comprobar "si tienen sabor o no" y testar el sistema "absolutamente sostenible" que se sigue para su cultivo, siempre dentro de "cada una de las normativas europeas" y pese a que los costes de producción están "disparados". "Si tiene desconocimiento, que pregunte, pero desde luego no le vamos a permitir que haga declaraciones gratuitas que afectan a nuestro sector, del que vivimos, y que además lo haga de esa forma tan desafortunada y con tanto desconocimiento", ha añadido Crespo, quien ha recordado que la agricultura ecológica representa un 29,5 por ciento.