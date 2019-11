El Gobierno central ‘no se moja’ por la flota de arrastre española

Decepción en la pesca tras la reunión esta semana en Madrid de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, con los representantes del sector pesquero del Mediterráneo y las comunidades autónomas para presentar el modelo de aplicación del plan de gestión de esfuerzo pesquero para el arrastre de fondo, sin que se despejasen las dudas sobre el devenir de la pesca demersal, mientras que la información dada no favorece a esta actividad.

Pero el malestar viene de atrás. “El Gobierno de España no sólo olvida defender los intereses de sus ciudadanos, sino que además se cree con la autoridad moral de ningunearlos”. Este es el sentir del sector pesquero andaluz, en concreto el almeriense, que no salía de su asombro después de que el pasado 8 de octubre se reuniera en la Subdelegación del Gobierno en Almería con la directora general de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Isabel Artime, y el subdirector general de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias, Rafael Centenera, sin que estos despejaran la incógnita de la reducción del esfuerzo pesquero para la flota de arrastre, y conocer poco después que ese mismo día la Comisión Europea (CE) hacía pública la propuesta del Gobierno español.

Los pescadores se enteran antes de los planes de España por la CE que por el Ejecutivo

Tras la publicación del reglamento comunitario por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental, el Gobierno central tiene que elaborar una orden ministerial que desarrolle el reglamento para la flota española, que regula el nuevo modelo de esfuerzo pesquero, o lo que es lo mismo los días de pesca. La prisas por saber de los pescadores vienen dadas porque a octubre aún no saben cómo planificar el próximo ejercicio, y cuál fue la sorpresa al enterarse en Eslovenia, en el marco del Consejo Consultivo del Mediterráneo problemas de la pesca en el Mediterráneo, de los planes de España antes por la CE que por el propio Ejecutivo español.

“Es un atropello sin fundamento”, señalaba tras dicho Consejo el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP) 71, José María Gallart. En total, en base a las cifras facilitadas por Bruselas y no por España, la flota pesquera de arrastre de este país dispondrá de 110.038 días como máximo para faenar, estas jornadas se tienen que repartir entre las 586 embarcaciones, de ellas las 95 andaluzas -24 en Almería-; asimismo, de las mismas 21.027 jornadas son para la captura de gamba roja mientras que 89.011son para el resto de poblaciones.

Por si esto fuera poco, Gallart señalaba el artículo 9.4 del reglamento que establece la duración del esfuerzo pesquero y recoge un máximo de 15 horas al día y 18 horas en determinados caladeros. “Aquí, tradicionalmente, estamos faenando 12 de horas. Francia e Italia han manifestado que lo harán el máximo de tiempo mientras que España seguirá igual. Esto es un agravio comparativo, una discriminación”, insistía el gerente de la OPP71 quien pide la asignación de 15 horas al día. En esta línea, la propuesta española no será firme hasta que el Consejo de Ministros de la Unión Europea de diciembre de el visto bueno.

Con la reunión de esta semana poco se ha aclarado, es más, desatienden, hasta el momento, las peticiones de los pescadores andaluces. En este sentido, Gallart expone que lo que se trasladó en Madrid fueron generalidades, sin concretar aún los días que corresponderán al nuevo esfuerzo pesquero, sólo el total para el Mediterráneo español que ya se conocía a través de lo publicado por la Comisión Europea. Respecto a estos, Villauriz sí apunta dos aspectos, que de los 110.038 días como máximo para faenar, el 2% se destinará al fondo de reserva y un 4% será para compensar a las flotas que más paradas temporales hayan realizado. En cuanto a lo último, los pescadores andaluces han mostrado su oposición, puesto que según Gallart: “Nosotros no entendemos tal compensación porque las flotas que no hayan hecho paradas como es el caso de Andalucía, que está justificado desde 2017, han llevado a cabo otros modelos de gestión en beneficio de la regeneración del caladero, como vedas temporales, reducción de horarios, zonas de exclusión para la pesca, etc. que se tienen que tener en cuenta”. El gerente de Asopesca, alaba la defensa que ha realizado el director general de Pesca de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez, que se posicionó junto al sector andaluz, pero manifiesta su decepción porque el Gobierno ha dado su “sí o sí al reglamento y no va a pelar por mejorar las condiciones de pesca de la flota española, que entendemos que las hay, como el tema de las 15 horas y que contempla el reglamento”.

El Ministerio presentará el borrador de la orden ministerial el 14 de noviembre

“Por los cálculos que nosotros hacemos, porque Madrid sigue sin darnos los datos exactos, atendiendo a la reducción del 10% sobre los días de pesca pasados va a haber embarcaciones que van a ver muy limitada su actividad. Otras, en cambio, podrán seguir pero adaptándose al nuevo régimen pesquero, pensándose mucho si salir a la mar, porque luego puede ser que no compense y esos días luego hagan falta”. Por otro lado, y según Gallart, Andalucía puso sobre la mesa la gestión conjunta por puertos de esos días y no individual entendiendo que será más rentable para la flota.

Los pescadores almerienses se reunirán el 9 de noviembre para ver cómo empezar el año, sin saber los días de los que dispondrán. Alicia Villauriz señalaba en el encuentro que el próximo 14 noviembre presentarán el borrador de la orden ministerial -en el que tampoco aparecerán los días por barco, sino el cómputo general y será estudiado con lupa por el sector pesquero almeriense- y luego será en el desarrollo de la orden o real decreto, porque según Gallart aún no saben la fórmula, donde aparecerá el régimen de esfuerzo pesquero, “teniendo en cuenta los trámites administrativos, corriendo mucho no estará publicado hasta final del primer trimestre”.