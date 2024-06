El Ronqueo de Atún de Tony García, el vademécum de la divulgación sobre pescado un año más

Una vez más, y ya es la sexta, el Espacio Gastronómico Tony García volvió a entrar en ebullición en la jornada de este jueves con la celebración del clásico Ronqueo del Atún, una iniciativa sin igual en la provincia, un evento gastronómico en el que se despedaza este pescado para poder cocinar todas las partes, incluyendo las que no siempre se pueden saborear. Un espectáculo en la cocina que se entremezcla con un cóctel agradable y explicaciones didácticas sobre el producto.

El que prueba, repite. En la terraza del Espacio Gastronómico se veían caras conocidas. "El 80% del que viene, acaba volviendo", había anticipado García en las semanas previas a este rotativo. El éxito de la iniciativa había provocado la necesidad de desdoblar la actividad en dos jornadas, despedazando un par de atunes por primera vez en estas jornadas.

García fue quien abrió los fuegos durante la jornada. "Paco Malia, el responsable de la empresa que hace el ronqueo, me dijo que este es uno de los ronqueos más importantes que hay en todo el país", aseguró al inicio de un evento que al atardecer se refugió del calor que ya se padece en la provincia. Por alusiones, habló Malia. "Empezamos como quien no quiere la cosa y fíjate la demanda que tenemos, no nos da para llegar a todo con los equipos que tenemos".

Le acompañaron en la jornada los chefs jienenses Juan José Mesa y Tomás Rueda, responsables de los celebrados restaurantes Radis y Almocaden. A ocho manos se preparó la cena que posteriormente se sirvió en una velada mágica. "Para nosotros es un orgullo que cuenten con nosotros, venimos de Jaén y nos encanta cocinar piezas tan singulares como las que probaremos hoy", expresó Mesa, con una Estrella Michelín y Solete Repsol en su haber, a los presentes, a lo que Rueda añadió que "vamos a echar un rato bueno y esperamos que disfrutéis".

En el acto hubo presencia de las principales autoridades de la política provincial, como fue el caso de Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria, o Diego Cruz, concejal de Cultura. Juntos posaron en una fotografía con el atún, que "no miró a cámara", tal y como dijo el responsable de presentar el acto, el periodista David Baños. "Hacer un ronqueo y que llenemos es un lujo", destacó Tony García, el anfitrión, al que "no se le quitan los nervios", según confesó.

El ronqueo de atún es una técnica milenaria que se práctica en la costa andaluza y que tiene su nombre del sonido que sale del pescado una vez es despedazado por los profesionales. Se hace a conciencia con la idea de poder aprovechar toda la carne del atún y se permite extraer en torno a 25 partes comestibles del animal. Como suele ser tradición en la iniciativa organizada por García, la de mayor envergadura en suelo almeriense, lideró el desguace del animal el equipo de ronqueadores de 'Petaca Chico' de Cádiz, liderados por el maestro en la tarea Paco Malia, que se mostró feliz y entusiasmado de poder acompañar a los comensales almerienses un año más.

A las puertas del verano, los apasionados por la gastronomía en Almería se concentran en la Avenida del Mediterráneo para adaptarse a un evento que sigue creciendo y renovando sus energías. Para este año, la principal novedad ha sido la idea de doblar en días, algo que García no sabe si se podrá repetir, con la idea de dar un servicio mejor a quienes se acercan hasta este lugar, ampliando la capacidad de público, que ronda las 250 personas entre ambas jornadas.

En la jornada del viernes 14 se sumarán a García y Andrés Andrade, jefe de cocina del Espacio Gastronómico, los chefs Juan Guillamón, del Restaurante Almo (Murcia) y Pablo Fuente, de Bacus (Almería), despuntando con sus elaboraciones para otros 120 asistentes. Fuente se coló ayer en el primer ronqueo para recordar que "me encanta la pesca, he nacido con un pescado bajo el brazo", felicitando a Petaca Chico.