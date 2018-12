Vicasol cierra el año con 230 millones de kilos, 60 de tomate

Vicasol, siempre con los suyos. Esta cooperativa vicaria lleva una trayectoria imparable, que la ha llevado a convertirse en un referente ya no solo en el Poniente, sino en toda la provincia, y con un modelo de concentración que apuesta por las personas, en lugar de por las integraciones y las fusiones.Como no podía ser de otra forma, a los representantes de esta firma se les puede ver en Berlín, en París... y en Dalías, tal y como hicieron hace unas semanas , coincidiendo con las Jornadas de Pimiento Temprano en Dalías, evento este que se ha consolidado y que cada año atrae a más empresas y agricultores. Su presencia fue con estand, y su presidente, Juan Antonio González, y su gerente, José Manuel Fernández, fueron los encargados junto a otros miembros del equipo técnico y comercial de informar sobre la cooperativa.“Nuestra presencia se debe a que tenemos varios socios en la zona de Dalías y Berja. Es una forma de acercarnos al sector en todas las zonas donde tenemos presencia de una u otra manera. Nosotros donde haya un agricultor de Vicasol, o no, siempre, estaremos presentes. Ya que el día de mañana puede que muchas de las personas que vamos conociendo allá por donde vamos se conviertan en agricultores nuestra cooperativa”, explica el presidente, quien reconoce que con la apertura de las nuevas instalaciones en El Ejido, estrenadas esta campaña y que cuentan con una capacidad muy importante, en torno a los 100 millones de kilos, “podemos asumir más volumen de producción del que tenemos en estos momentos”.Precisamente en el caso del pimiento, objetivo de esas jornadas, Vicasol tiene el nuevo almacén de El Ejido precisamente, destinado a su recepción y manipulado, junto con el pepino. Ambos puntos fuertes de estas instalaciones junto con la producción ecológica. No obstante, en el resto de almacenes la cooperativa cuenta con todos los tipos de productos: berenjenas, pepino holandés, tomate... El pimiento representa un 20-25% del total, unos 40 millones de kilo de pimiento, teniendo en cuenta que Vicasol tiene un volumen total de 230 millones de kilos, no es poca cosa. “Se hace mucho tomate, por ejemplo, en tomate pera este 2018 se ha estado aproximadamente en los 60 millones de kilos”, apunta el presidente.Por lo que respecta a este primer tercio de campaña, hasta ahora, ha ido bastante regular en cuanto a precios. “Es posible que el producto esté un poquito más tranquilo, pero está yendo bien. Las cotizaciones han sido, precisamente en el pimiento, las que han estado un poco más flojas semanas atrás, pero también se están moviendo. Todo está dentro, creo, de un orden”.En cuanto a ecológico, de la pasada campaña que eran 50-60 hectáreas, en la presente están a 160 (en torno al 10-12% de la superficie total). En este sentido, en los próximos años se cree que su crecimiento continuará pero de manera moderada, aunque es algo que no sé sabe.