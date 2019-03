Esta gestión de crisis no funciona

El agro almeriense hace balance de una primera mitad de campaña que se puede calificar casi de “desastrosa”. O así por lo menos lo califica la organización agraria Coag, que hizo ayer una análisis pormenorizado de estos meses, justo al inicio de la campaña de primavera que, debido a los malos precios registrados, puede ir hasta peor. El llamamiento es que se pongan medios para que esto no pase. Por un lado a la administración, donde se tienen muchas expectativas depositadas en la nueva consejera de Agricultura, Carmen Crespo, como portavoz para que se consigan políticas que hagan más rentable este sector, y por otro lado, al que consideran el principal de los males: las comercializadoras. “Este está siendo un año de locos, donde el clima está teniendo mucho que ver en los problemas que se está encontrando el sector. Las temperaturas no son normales y el ritmo de producción es altísimo. Aún así, estos bajísimos precios tienen como principal responsable a la comercialización, pese a que nos domine la gran distribución”, subrayaba Andrés Góngora, secretario Provincial de Coag Almería, quien también apuntó a las importaciones de terceros países (principalmente Marruecos) como otro de los aspectos que está favoreciendo la situación de crisis que se arrastra.

Desde que comenzara la campaña, en la práctica totalidad de los hortícolas, por no hablar de los cítricos que viven una crisis sin precedentes, las cotizaciones han estado en algún momento por debajo de los costes de producción. Paradigma de ello fue el pepino, pero no el único, registrándose fluctuaciones acusadas en los descensos. Por ello, la campaña de primavera que acaba de comenzar preocupa, ya que “se arrancaron muchas plantaciones para recuperar lo perdido en este tramo de temporada. No tenemos datos concretos, pero es seguro que en estos meses toda la superficie invernada de la provincia va a estar al 100%”, explica Góngora, hecho que puede dar lugar a un descensos acusados ya de media. Por ejemplo, se prevé una subida fuerte de un melón que parecía denostado y de al menos un 10% en sandía.

De aquí a verano estará el total de la superficie invernada almeriense a pleno rendimiento

Los agricultores quieren recuperar la renta perdida, y para ello, se busca mayor superficie y producir más para compensar estos vaivenes. Algo que suele ser a todas luces contraproducente. Ahí es donde apuntan a la responsabilidad de las empresas de comercialización para que sean ellas, a través de Aproa, quienes organicen ese mecanismo de gestión de crisis que proporciona al efecto para regular el mercado: la retirada. “Parece que la están utilizando más como sistema de gestión de almacén que como una herramienta real para la que está concebida”, replica Góngora.

Eso sí, no todo es negativo. Desde la organización se valora mucho el paso adelante dado a principios de este año, donde buena parta de las OPFH almerienses se pusieron de acuerdo para retirar una importante cantidad, especialmente de pepino. “Pero fue más bien algo simbólico, esto tiene que tener una organización. Es clave. Y también hay que trabajar para que todo el agro pase a formar parte de OPFH, pues actualmente la cifra está en torno al 60%. Debe crece”, pide el responsable provincial de la organización.

Por otro lado, Coag solicita a la Administración que aplique una rebaja fiscal para el ejercicio de 2018 realista, y no la propuesta, que no satisface las necesidades de unos productores, muchos, que se vieron afectados por las condiciones climatológicas adversas y la virosis en la provincia. Así, solicitan que el índice de rendimiento neto sea de 0,09 en cítricos, frutales de hueso, horticultura y hongos para el consumo humano; también de 0,09 en ganadería de porcino de cría, de ganado porcino de carne, de ganado bovino de carne, de ganado bovino de cría, de ganado bovino de leche, de ganado ovino de leche, de ganado caprino de leche, avicultura y cunicultura. Por último, de 0 en cereales, leguminosas, frutos secos, uva para vino de mesa sin denominación de origen, uva para vino de mesa con denominación de origen, oleaginosas, productos del olivo, actividad ganadera de explotación de ganado ovino de carne y de ganado caprino de carne; además de en apicultura.