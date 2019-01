De 0,20 euros/kilo a 0,70 en un mes

Y como era de esperar, este tipo de crisis, donde golpean con más virulencia es precisamente en este primer eslabón de la cadena agroalimentaria. Tal y como pone de manifiesto el recién publicado Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos ( IPOD ) de la organización agraria Coag del pasado mes de diciembre. Así, en este periodo el precio cotizó de media 0,24 euros y el consumidor lo pagó en torno a 1,70 euros kilo. Es decir, se ha multiplicado 7,17 veces la cotización percibida al agricultor y ese resultado es lo que el consumidor ha abonado por el producto. En términos relativos, se trata de una diferencia del 616%. En este punto, y según fuentes de la Consejería de Agricultura, la finalización de los cultivos más avanzados de pepino, y especialmente la alta sensibilidad del pepino a las bajas temperaturas, ocasiona una regulación de la producción en este período que conduce a una apreciación cercana a los 40 céntimos/kilo del tipo Almería, y entre 20 y 30 céntimos de los tipos francés y corto. No obstante, el pepino corto y el francés tienen una representatividad baja en el ciclo de otoño.

La campaña de cítricos: escenario insostenible

La vitamina C se queda en los árboles. Los productores de cítricos andaluces se lamentan por los bajos precios que están provocando que muchas naranjas queden sin recoger. Tras dos campañas en las que los precios fueron medianamente razonables, este año los productores se enfrentan a un escenario insostenible.

“La campaña empezó con retraso y, a día de hoy, sigue paralizada. No hay demanda ni precio. Y la medida que se ha puesto en marcha para la retirada de naranjas y pequeños cítricos por parte de las OPFH no está siendo efectiva, y de hecho hasta el momento apenas se ha retirado un 11% del cupo para naranjas y un 20% del de pequeños cítricos”, explica Salvador Fernández, responsable del sector en COAG Andalucía.

Esta medida, que entró en vigor el 8 de enero y cuyo plazo estará abierto hasta el 31 de marzo, ampara la retirada de naranjas, clementinas, mandarinas y satsumas por parte de las OPFH con cargo a sus fondos operativos. El cupo es de 50.000 toneladas (30.000 para naranjas y 20.000 para pequeños cítricos), y las frutas retiradas se destinarán a zumo que será repartido gratuitamente a entidades benéficas. “Esta medida no solo es insuficiente sino que además deja fuera a muchos productores que no forman parte de OPFH”, critica Fernández, “por lo que no soluciona el problema del sector”.

Los bajos precios de los cítricos están provocados principalmente por la entrada de naranjas de otros países, que han conseguido cuota de nuestro mercado debido a que en las dos últimas campañas los cítricos nacionales mejoraron de precio, por lo que algunas empresa optaron por buscarlos en terceros países.