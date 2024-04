El Poli Almería, a dar la sorpresa en Jaén

Bonito final de temporada el que está teniendo el Poli Almería en el curso de su regreso a categoría nacional. Con la permanencia ya en el bolsillo, puesto que cuentan con doce puntos de ventaja sobre los puestos de descenso con otros tantos en juego, los almerienses afrontan estas últimas fechas sabiendo que su continuidad en esta Tercera RFEF está prácticamente garantizada y tan solo una catástrofe haría que se vieran afectados por los descensos por arrastre. En esa tesitura los rojiblancos visitan este sábado a las 18:00 horas a uno de los gallitos de este grupo IX como es el Real Jaén, actual segundo clasificado.

Después de reencontrarse con la victoria la pasada jornada al imponerse al Torreperogil en casa, a los almerienses les toca visitar uno de los feudos más complicados de la categoría. Tan solo el Motril y el Atlético Malagueño han conseguido llevarse los tres puntos de La Victoria esta temporada, buscando los rojiblancos convertirse en el tercer equipo que lo consiga. Un reto que no será nada fácil para el conjunto dirigido por Carlos Hinojo, que tan solo en una ocasión ha sido capaz de vencer a domicilio en el presente curso.

Por su parte, los jienenses, frente al que los almerienses sufrieron su primera derrota en casa después de más de un año y medio, llegan a la cita en uno de sus mejores momentos. Los de la capital del Santo Reino afrontan el partido después de haber conseguido dos triunfos de enorme importancia ante dos rivales directos, como son el Torre del Mar y el Almería B, y encadenar ya cinco jornadas sin conocer la derrota. Segundos clasificado y a seis puntos del líder Juventud de Torremolinos, los lagartos pretenden mantener todavía sus opciones de lograr el ascenso directo.

Para este encuentro Carlos Hinojo no podrá contar con Jay Spires, quien se perderá la cita después de su expulsión por doble amarilla en el partido de la pasada jornada. Mientras, los almerienses recuperan a Pablo Checa, quien no pudo estar el pasado domingo al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Por su parte, los jienenses no tienen ninguna baja por sanción para recibir a los rojiblancos de pantalón azul, si bien Javi Moyano se encuentra a una tarjeta de tener que cumplir ciclo.