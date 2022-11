La mujer emprendedora, un incentivo para los alumnos del IES Alhamilla

Este viernes se ha celebrado el coloquio “Café con ellas” en el IES Alhamilla almeriense, donde los alumnos han tenido la oportunidad de reunirse con 6 mujeres emprendedoras que han triunfado dentro y fuera de Almería. Las invitadas han contado su experiencia personal en el mundo del emprendimiento y cómo han llegado al éxito.

Lo más interesante que tienen en común sus historias es que todas han empezado desde una posición diferente en su ámbito, por lo que sus formas de evolución son diferentes, además de alentadoras para los jóvenes en formación.

Laura Pérez de Lausett consiguió crear su marca de pendientes en su propia casa. Todo empezó cuando confeccionó un par de pendientes que no pesaban nada para su puesta de banda. Desde ese momento Laura supo que había creado algo que no existía en el mercado. Tras una dura búsqueda de alguien que confeccionara su primera muestra logró desplegar su negocio hasta la Fashionweek de Madrid, y desde entonces ha trabajado con ‘celebrities’ como Paula Echevarría y Rosy de Palma. Similar es el caso de Sofía Ureña de Diez Lunas. Durante el ejercicio de su profesión en la sanidad pública, Sofía consideraba que había cosas que había que cambiar. Al llegar la pandemia en 2020 la necesidad de cambios se hizo evidente. Cuenta que muchas madres la llamaban porque tenían dudas sobre el parto, el postparto o la preparatoria, “muchas de estas dudas las podía resolver por teléfono, pero otras no, por lo que me decidí a ir casa por casa”, comenta. En ese momento a Sofía se le ocurrió la idea de convertirse en matrona que asiste a partos en domicilio. Reunió un grupo de especialistas que compartían su idea y ahora están desarrollando un proyecto de una clínica de especialidad múltiple.

Sofía Ureña “Muchas de estas dudas las podía resolver por teléfono, pero otras no, por lo que me decidí a ir casa por casa”

Alejandra Abad partió desde un inicio diferente. Tras viajar varios años y vivir en sitios diferentes en Europa tuvo que volver a Almería para heredar Muebles Mago. Su emprendimiento no se centró en crear algo nuevo, sino en transformar algo que existía. Recuerda que cuando llegó a Almería quería introducir todas las innovaciones que había conocido fuera de España. No obstante, tuvo que someterse a un proceso de adaptación ya que, tuvo que tener en cuenta el contexto de que se encontraba en una ciudad pequeña: “quería poner códigos QR, pero en 2015 nadie iba a escanear un código”. Con el paso del tiempo y la experiencia consiguió combinar el negocio de los muebles con la moda y ahora está desarrollando un proyecto en colaboración con Lausett. Similar fue el caso de Laura y Nuria Yélamos de el Águila. Las hermanas habían estudiado algo que nada tenía que ver con el negocio familiar: una pastelería y panadería de sus padres. Ambas afirman que fueron sus viajes y experiencias en otras cafeterías y pastelerías lo que les permitió innovar en el negocio familiar. Ahora, dicen que cada vez que viajan, el primer punto de la lista de visitas con el que cumplen es el sitio donde hacen el mejor café o el mejor ‘brunch’ de la ciudad.

Distinto fue el caso de Sol Ruiz, que siendo muy joven se aventuró en el mundo de la ilustración. Por aquel entonces era un mundo de hombres y una mujer joven no lo tenía nada fácil. “En una exposición de ilustradores cuando tenía 18 años, el director me dijo que al día siguiente tenía que ponerme minifalda porque venían los japoneses”. Sin embargo, los comienzos fueron más dulces, de la mano de su abuelo y con el apoyo de su familia, que como cuenta siempre estuvo relacionada con el mundo del arte. Sol Ruiz ha expuesto en el Museo de Almería y hoy en día es conocida en Corea del Sur.

Sol Ruiz “En una exposición de ilustradores cuando tenía 18 años, el director me dijo que al día siguiente tenía que ponerme minifalda porque venían los japoneses”

El fin de este coloquio era inspirar a los jóvenes a emprender, y motivarlos no desde una perspectiva puramente empresarial sino, desde una actitud. Además, “Café con ellas” pretende dar visibilidad a que el emprendimiento no es fácil y más si se trata de una mujer. También se ha hablado de cómo hacer frente a las horas bajas del negocio, en lo que todas han coincidido que, al ser emprendedora, se le acaba haciéndole frente porque debes hacerlo y su principal característica es que siempre están pensando en resolver los retos que se les proponen.

Las profesoras Isabel García y Ana Martínez del Aula de Emprendimiento en colaboración con Ana Galera, periodista y emprendedora, han percibido una reacción muy positiva de los alumnos a la actividad. Además, coinciden en que el taller ha sido el cierre idóneo para la semana de jornadas de emprendimiento por el motivo del próximo Día de la Mujer Emprendedora que se celebra el 19 de noviembre.