Almería, capital del emprendimiento femenino, hace gala de la pasión y tenacidad de la mujer

Las mujeres son más cautas a la hora de emprender, pero el 70% de las que pone en marcha un proyecto tiene éxito. Este dato alentador ha sido puesto sobre la mesa en el encuentro 'Mujeres y liderazgo emprendedor en Andalucía', promovido por 50&50 GL y Adiara y celebrado en la 'capital' del emprendimiento femenino como se ha apuntado a Almería, donde el porcentaje de mujeres emprendedoras es el más elevado de España. En este acto, conducido por la presidenta de 50&50 GL, Gloria Lomana, han estado presentes nombres consolidados como Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva de Grupo Cosentino, y Fátima Báñez, exministra y presidenta de la Fundación CEOE, pero también otras jóvenes emprendedoras andaluzas que han logrado el éxito a partir de sus ideas.

Báñez, tras destacar que el emprendimiento femenino en España está por encima de la media europea: por cada 10 hombres que emprenden lo hacen 9 mujeres mientras la media europea son 6, mira a las administraciones públicas para pedirles que acompañen en el camino y a las mujeres para que "no teman caer". "En los países anglosajones se ayuda más a quien emprende y fracasa que al que no lo ha intentado nunca", algo sobre a lo que llama a reflexionar en España. Para la presidenta de la Fundación CEOE los activos más importantes son las personas y la innovación, poniendo como ejemplo el talento en Almería, que ha llevado al liderazgo sectores como el turístico, la agricultura o la piedra. Algo que no es tarea fácil, como expone Gloria Lomana, por el obstáculo extra de la falta de comunicaciones de esta provincia para conectar con el resto del territorio.

"La actitud es clave, el camino difícil pero apasionante; esto va de gestionar la voz interior: se puede". Con estas palabras Pilar Martínez-Cosentino miraba a las potenciales emprendedoras. "Cosentino se ha hecho y se está haciendo a base de sueños", dice sobre la compañía que representa, la cual tiene su sede central en Macael (Almería), el 92% de su facturación proviene de fuera de España y comercializa sus productos en más de 120 países. Martínez-Cosentino resalta el equipo de la firma como su gran fortaleza y este está compuesto de más de 5.500 trabajadores, "Cosentino aprende constantemente y ponemos todo nuestro esfuerzo donde detectamos la oportunidad". De la pandemia, la vicepresidenta ejecutiva de la multinacional destaca la puesta en valor del liderazgo humanista, un ejercicio de empatía y de escuchar. Como referente apunta a su abuela Eduarda Justo, cuyo nombre lleva la fundación del grupo y que apuesta por la gente joven y la educación. "Ella tenía una tienda de ultramarinos y tenía un compromiso con su pueblo, ella inculcó lo que es Cosentino. Tuvo dificultades, una parálisis cerebral limitó su movilidad y el habla, pero fue recuperándolo y a pesar de ello no paró. Nos marcó mucho".

Entre las jóvenes emprendedoras está Mercedes Michón, CEO de Pago de Espejo-AOVES Gourmet. La historia de esta empresa se remonta a 1920 cuando la bisabuela de Mercedes, Damiana, convenció a su marido Manuel, para comprar una finca de olivos en Jaén, que llamarían La Condesa y que cuenta con unas 200 hectáreas. La de Mercedes es la cuarta generación, cada una una de ellas ha aportado algo nuevo, esta última en 2015 la marca y cuidar cada detalle del producto de calidad como es su aceite de oliva virgen extra, que hoy llega a puntos como Estados Unidos o Canadá.

Amalia Valenzuela es CEO de Vaquena, ganadería y hostelería (Cabra, Córdoba) destaca que la pasión es imprescindible para emprender: "Si sale bien puedes vivir de tu pasión, sino muestra la valentía de haberlo intentado". Amalia recuerda su primer trabajo como niñera en Francia; estudió Derecho y Administración de Empresas, tras trabajar en distintas empresas apostó por volver a su tierra. En Vaquena son ganaderos desde 1986 apasionados por la cría de caballos pura raza española y ganado vacuno en libertad, vacas negras andaluzas que crían al aire libre y se alimentan de bellotas y pasto y, a ello, ha sumado la hostelería. Amailia lo traslada un mensaje claro: "No hay que tener prisa, ni desesperar".

Toni Acosta la lanzaba a la popularidad, pero su empeño le ha hecho estar donde está. Loreto Martínez, diseñadora, es de Roquetas de Mar y hoy tiene su atelier en Almería y ya ha lanzado al mercado cinco colecciones. Su aventura empresarial arrancaba en 2016, si bien sin percatarse, la emprendedora se fraguó desde pequeña. Le encantaba hacerse prendas de ropa si bien se decantó por estudiar arquitectura de interiores, pero la crisis de 2008 se lo puso complicado. Con la ayuda de una mercería de Roquetas prosiguió haciendo sus pinitos en la moda, llegó a comenzar estudios en ello pero tuvo que dejarlos para seguir su labor como autodidacta, cosa que hacía mientras ganaba dinero trabajando un bar. Uno de los vestidos que creó y colgó en su Instagram tuvo repercusión, una página de vestidos para invitadas a ceremonia lo difundió. "Me contactó la estilista de Toni Acosta para hacérselo para el Festival de Cine de Málaga", explica aún emocionada. Salió en todas las revistas y empezó a recibir muchos pedidos. Se trasladó a un local en el centro de la capital pero la COVID-19 trastocó sus planes. "Me quedé a cero", dice, pero no desistió. Buscó otra ubicación, donde hoy tiene su atelier, en una casa a cuya propietaria es agradecida por ponérselo fácil en su reinicio.

Montse Piquer de Aynat, directora de Comunicación de Hermandad Farmacéutica Digital y Fundadora de Nidmi.com es otra mujer que destaca por su tenacidad. Estudió Publicidad pero su aprendizaje ha sido constante; en 2008 emprendió en el sector de las energías renovables y junto a otras personas fundó la que hoy siegue siendo una empresa referente como es Albedo Solar. En 2012 creó Nidmi.com, un buscador de personal profesional para el cuidado del hogar y familias que se implantó en cinco países de habla hispana. "Nos quedamos a mitad de camino", señala, pero esto no hizo que bajase los brazos, sino que con fuerza se adentró en el mundo de la digitalización del sector farmacéutico.

Sevillana pero gaditana de adopción y apasionada del mar, Sofía Tristancho es fundadora de la startup Futuralga. Ésta crea envases biodegradables, compostables y ecológicos utilizando como materia prima algas, concretamente los arribazones o algas que por acción natural son acumuladas en la orilla y posteriormente retiradas por organismos de limpieza de playas. Sofía estudió Ciencias del Mar y en 2018 arrancó con este proyecto de economía circular, que ya ha sido merecedor de numerosos reconocimientos.

Ya han llegado hasta la gran pantalla. Los pendientes de Lausett han lucido en pasarelas de moda, revistas y, lo último, en Madres Paralelas de Almodóvar gracias a Rosi de Palma. Su promotora Laura Pérez Vega, nacida en el municipio almeriense Pechina, que ya tiene en el mercado diez colecciones. "Empecé con 200 euros y 100 seguidores en Instagram", señala. Se formó en la Escuela de Artes de Almería, su pasión eran los pendientes grandes así que buscó una solución a uno de sus problemas, el peso. Encontró un material ligero, que podía moldear y daba luminosidad a la cara y con él empezó a trabajar. Fue invitada al Mercado de Diseño de Matadero Madrid, allí despertó el interés, pero uno de sus 'golpes de suerte' lo buscó ella misma: "Paula Echevarría estaba rodando una serie en mi pueblo y se los llevé". La actriz posó con ellos en sus redes sociales y su promoción se disparó. Ese verano, Rosi de Palma contactó también con Laura para contar con sus pendientes para el reportaje por el 30 aniversario de Vogue, lo que le llevó también a estar en las marquesinas de los autobuses de Madrid. Distintos diseñadores han contado ya con ella para sus desfiles en la Fashion Week de Madrid. Pero llegó la pandemia: "Tenía dos opciones: entrar en parálisis o emprender nuevas estrategias e hice lo segundo. En la pandemia todos ansiamos viajar pero no se podía, así que focalizamos en distintos países la nueva colección", fue su forma de acercar destinos a sus clientes. En la Navidad de 2021 como jarro de agua fría le cayó la noticia de que estaban falsificando sus pendientes, luchó y consiguió defender lo suyo. Sigue feliz, con nuevos proyectos y ya ¡hasta en el cine!