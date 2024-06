La maquinaria agrícola, clave para el día a día del productor

Puede que sea uno de los activos de la Agro Feria de Vélez Rubio, que en la jornada de ayer coronaba su primera edición, más vistosos y curiosos. Algunos se acercan con ganas de conocer a los pabellones que exponen la maquinaria pesada; otros, con cotidianidad en busca de cerrar un buen trato.

AgriChico Puerto Lumbreras es una de las empresas que han participado con sus máquinas en este evento cumbre del sector primario en la comarca de Los Vélez. “Llevamos las provincias de Murcia, Almería y Granada”, cuenta Juan José Perán, que habla sobre los instrumentos más utilizados, como el rotabato, los subsanadores o los picadores, aperos que son muy utilizados y demandados por la gente del campo. “Uno de los que más se usa es la picadora de ramas, que trabaja con el abono orgánico”, explican.

“Nosotros llevamos de todo pero nuestro plato fuerte es el rango 140-250 caballos”, explican sobre la gama de los tractores. Se adaptan a lo que necesiten, desde almendros hasta olivos. “Tenemos una gama adecuada para todos”, dicen. Mientras que los vehículos se compran a otros territorios europeos, los aperos sí que se compran en suelo español, “sobre todo por el tema de la respuesta, aparte de por el tema de la marca”.

No están visibles pero cosechadoras no faltan dentro del catálogo de productos con el que cuentan. “Hay cosechadoras de marca Massey Ferguson, por ejemplo”.El desembolso es grande, las máquinas que utilizan la gente del campo no son precisamente baratas. “No ha sido nunca lo más barato del campo pero de un tiempo a esta parte ha sufrido un incremento considerable”, explican. Un precio que no se puede evitar, pues no hay alternativa a trabajar con la maquinaria que ya existe en el mercado. “No hay manera de que llegues en tiempo y forma sin una maquinaria adecuada”, dicen.

Un tractor solo puede costar 50.000-60.000 euros más IVA, lo que se puede encarecer hasta los 90.000-120.000 euros cuanta más tecnología se le incluya. “La vida útil de un tractor es 15.000 horas, en Murcia son unos cinco años pero en Almería un poco más”, destacan.

La agricultura extensiva es una de las formas de cultivo predominantes en la comarca almeriense de Los Vélez, donde se ha celebrado esta Agro Feria, siendo la maquinaria agrícola es uno de los puntos fuertes. Este tipo de sistema de producción de cultivos se lleva a cabo en en parcelas con un gran número de hectáreas y en su gran mayoría consiste en una agricultura de secano, como en el caso de Vélez Rubio donde el cereal y la almendra son las dos producciones predominantes, piezas claves en la economía de la zona.