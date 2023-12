“El tapeo en Almería está evolucionando”

Finaliza un buen año para la hostelería almeriense. Aunque en lontananza se observan nubarrones económicos, de momento las brumas no están impidiendo a los almerienses disfrutar de un desayuno, unas tapas o unas copas de tardeo. El presidente de la Asociación Provincial Empresarios de Hostelería en Almería, Pedro Sánchez-Fortún, hace un repaso de este 2023, da la bienvenida a 2024 [año importante para su bodega, Las Botas, puesto que cumple 20 años con la actual gestión] y rompe una lanza a favor de la evolución de los hábitos de consumición de sus clientes.

–Tiene buena pinta la Navidad para la hostelería, se ven llenos los negocios en Almería estos días.

–Hay bastante gente en la calle estos días disfrutando de las actividades que se han programado en Navidad. Afortunadamente, almerienses y visitantes están viniendo a visitar nuestros establecimientos y los están llenando. Es verdad que con un menor desembolso que otros años, pero es entendible con la situación económica que tenemos.

–Hágame un balance de 2023.

–La valoración es positiva, es un año normal y bueno ya que ha vuelto a haber movimiento de gente. Seguimos con ese déficit de infraestructuras de comunicación que limita nuestra sector para que la gente de fuera pueda disfrutar de nuestra provincia, pero el balance creo que es positivo. No ha habido restricciones y la gente ha podido venir a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestras terrazas y nos ha acompañado a lo largo de los 365 días.

–La inflación hace daño a los bolsillos de los almerienses y, por supuesto, de los hosteleros almerienses.

–Ese incremento de costes que están teniendo las familias, nosotros lo padecemos en mayor medida en nuestros establecimientos porque nuestros volúmenes de compra son más altos que los de cualquier vivienda. Eso hace que tengamos gente, pero la cuenta de resultados va al contrario de como debería. Ese incremento de costes provoca que haya menor gasto de las familias y, por lo tanto, menos ingresos.

"El incremento de los costes que notan las familias, nosotros lo padecemos en un volumen mayor”

–El centro de la ciudad se ha vaciado de otros negocios, pero los establecimiento hosteleros siguen al pie del cañón.

–El sector goza de buena salud, pero también es verdad que no es oro todo lo que reluce. Aunque los establecimiento estén llenos, no por ello tenemos mayores beneficios; al contrario, tenemos más gastos. Afortunadamente, nuestro sector es el último en entrar en las crisis y es el primero que sale de ella. En Almería tenemos muy en nuestro ADN el salir a tomarte algo con los amigos y esa costumbre no la hemos perdido, aunque es verdad que hemos rebajado el gasto cuando salimos.

–Materia prima no les falta, el producto kilómetro 0 hortícola y pesquero es inmejorable.

–Estamos en una provincia privilegiada por varios motivos. Primero porque tenemos un clima envidiable y unas horas de sol que ya quisieran en muchos lugares de todo el mundo. Segundo por los productos de pesqueros, ganaderos y, sobre todo, hortalizas y frutas. Nos dan la opción de elaborar platos con una calidad extrema, con productos frescos. Los productos de Almería se utilizan en toda Europa y con mayor motivo tenemos que aprovecharlos aquí, que los tenemos en la puerta de casa.

–¿El tapeo tradicional se va a perder? Los almerienses temen que esto se produzca.

–Hay que tener en cuenta que el tapeo está evolucionando. Con la pandemia, todo ha evolucionado un poco más de prisa de lo que podíamos imaginar. Con las restricciones de la COVID-19, nos obligaron a dejar mesas inutilizadas hasta que llegara la reserva, porque teníamos que esterilizarlas. Estas limitaciones nos han hecho evolucionar, que cambie el concepto de la reserva y el tapeo que tenemos en Almería, que era de tomarse una ronda en cada bar. Con la pandemia, esto se ha tenido que cambiar. Eso sí, todavía hay muchos bares que siguen ofreciendo la tapa de cortesía y la evolución a una tapa gourmet, con suplemento, porque muchos clientes demandan que les hagamos una adaptación de esos platos que tenemos para compartir al centro en pequeñas dosis para poder disfrutarlas.

"Los locales de ocio nocturno se están reinventando, ahora está de moda el tardeo, que estaba olvidado”

–La hostelería nocturna también está cambiando.

–Son momentos complicados. La pandemia provocó un cambio en la mentalidad: ahora se disfruta más del tardeo, que antes se tenía olvidado. Se ha cambiado la noche por la tarde. Estos nuevos hábitos también afectan a los locales de ocio nocturno, que se están reinventando. Como siempre hacemos en el sector cuando nos encontramos con piedras en el camino.

–Otro de los temas que se habla en la calle es acerca del déficit de camareros.

–Llevamos ya bastante años sufriendo este problema. Es verdad que se ha visto incrementado con la pandemia, ésta dejó al aire mucho de los problemas que tienen los sectores económicos en España con la mano de obra. Seguimos sufriéndolo, aunque tratamos de adaptarnos lo mejor posible. Es cierto que esa falta de mano de obra implica que el servicio sea más lento y no se pueda atender de la mejor manera posible. Estamos intentando que esto se pueda paliar y para ello necesitamos que las administraciones nos echen una mano para que se adapten nuevos trabajadores a nuestro sector.

–¿Qué peticiones tiene Ashal para el año nuevo?

–Espero que 2024 signifique trabajo, que la economía permita a los clientes seguir viniendo a nuestros clientes. Gasten más gasten menos, si vienen vamos a poder seguir ofreciendo nuestros servicios, nuestro mejor tapeo.

"Los productos frescos de Almería se utilizan en toda Europa, elaboramos platos de una calidad extrema”

–La hostelería almeriense se unió al reto HOSTELERÍA #PORELCLIMA.

–Nosotros también velamos por el entorno en el que vivimos. Si tenemos un partner tan potente como Coca-Cola, que desarrolla políticas tan importantes, nosotros sólo tenemos que adherirnos y pner en valor todo lo que hacemos desde hace muchos años: reciclamos vidrio, buscamos el desperdicio cero en nuestras cocinas, intentamos cambiar todas las luminarias a LED, reducir el caudal de agua... Con medidas muy sencillas, podemos reducir la huella de carbono.