Causal o casual, esa es la cuestión

Casualidad o causalidad. Ese es el quid de la cuestión. El gol de Las Palmas, precedido de un resbalón de Chumi, ¿fue casual o causal ? Depende, como cantó Pau Donés. ¿Y de qué depende? Pues es muy fácil. Depende de cómo se mire. La belleza está siempre en el ojo que mira. Los análisis en el mundo del fútbol dependen de la mirada de cada cual, de su formación, interés o intereses, incluso de su buena o mala vista. Todo es opinable y poco o nada es demostrable. Los canarios marcaron cuando la UDA jugaba con tres centrales. Reforzar la corta diferencia con la entrada de Carriço no era una mala idea. Pero todas las propuestas de un entrenador están cargadas de buenas intenciones. Los buenos técnicos son los que cambian las cosas y suman puntos con sus decisiones. No digo que Rubi se equivocara. Lo que digo es que no acertó. El patinazo del central es humano y perdonable. Nadie se lo echa en cara al defensor gallego. Por el contrario, la decisión del técnico ha sido fuertemente criticada, por 'cagón'. El catalán ha demostrado no serlo y ese espíritu se ha vuelto en su contra. Ha sido como un boomerang. Los equipos pueden defender con o sin balón. La UDA optó por lo segundo y renunció a lo primero. Bien es cierto que el equipo acabó el partido con otra medular, con la lesión de Robertone y la sustitución de Samú Costa. Y las cosas no son iguales, porque los jugadores son distintos. Los goles llegan siempre del error ajeno. Y las victorias cosechadas tienen mucho de las derrotas encajadas. Los triunfos, en muchas cosas, son el producto de decisiones corregidas. Pero el azar es incontrolable. Se puede planificar todo, menos un resbalón. Ocurre como en las bodas. Llega el momento y la lluvia se cuela en el orden del día de la celebración. Fue una buena boda con una mala tarta.