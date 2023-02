Fue mi primer viaje para ver al Almería fuera de casa en Primera División. Quizás el día ni el viaje acompañaban, pero allí que nos presentamos un jueves de septiembre de 2008 en el José Zorrilla unos 20 valientes, comandados por Ángel García, de la Peña La Unión, tras un accidentado viaje de ida, en el que hubo que empujar al minibús. El Almería, segundo clasificado, empatado a siete puntos con el Valencia, líder, tuvo una actuación horrorosa (2-0), con Acasiete en el lateral izquierdo. Como buen estudiante para no hacer el particular puente, el viernes, tras una ducha justo al llegar a Almería, me presenté en el instituto. Las clases ya habían empezado y Federico Espinosa, el tutor en aquel año de primero de Bachillerato, me esperó en la puerta. "¿Qué te pasó ayer?, ¿por qué no viniste?", me preguntó. "Nada, estuve enfermo", contesté. "Vale. Por cierto, te vi en la tele viendo al Almería en Valladolid. Pero no pasa nada. Por el Almería, lo que sea", respondió.

La pasada semana don Federico falleció a los 72 años. Profesor del colegio La Salle durante tres lustros, posiblemente no hubiese nadie mejor para preparar a generaciones y generaciones de jóvenes para el examen de Matemáticas de la selectividad. Y lo hacía sin tocar prácticamente el libro, con su particular método. Don Federico fue uno de los profesores que más me marcó de mi etapa estudiantil, quizás el último antes de ser un mero número para el profesor de turno. Sabía perfectamente cuándo ser estricto y cuándo dejar ir a los alumnos salir al patio a dar pelotazos. Aunque si por algo destacaba, era por su uso del lenguaje, con tantos chascarrillos de la vieja España. Amante del ajedrez y de los sudokus, era un buen aficionado del Almería. Fiel abonado, fue un adelantado a su tiempo, trasladándose a Twitter para dar su opinión sobre la actualidad rojiblanco, siempre desde un tono educado, ese que se echa en falta constantemente en las redes. Gracias por todo. Descansa en paz.