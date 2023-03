Lo dijo Rubi tras el empate in extremis ante el Cádiz: "Los equipos que se autoimpongan más nervios se van a ir abajo. Estamos intentando transmitir ese punto de calma. Es cuestión de que el equipo no pierda la fe y de momento no me ha demostrado eso". El entrenador catalán parece muy convencido y su discurso se lo han comprado jugadores y directiva. Si no, no se entiende la tranquilidad que se está tomando el club en todo este asunto, una paciencia que dista mucho de la que se tuvo (poca) en la primera temporada como Turki de propietario. También contrasta con el comportamiento de los rivales por la permanencia, con el Elche cambiando de entrenador cada tres por cuatro y el Sevilla, viéndole las orejas al lobo, también. El Almería demuestra tener nervios de acero. O eso, o realmente nadie quiere venir a coger el marrón o no estamos dispuestos a pagar lo que se requiere. En cualquier caso, parece que con Rubi nos la jugamos hasta el final. Dice que los jugadores no han perdido la fe. También dijo que el Almería demostró querer seguir vivo consiguiendo el empate sobre la bocina. Yo soy de los que piensan que no salimos con la suficiente intensidad competitiva que necesitamos en la situación compleja en la que nos encontramos. Además, Rubi sigue erre que erre con algunas decisiones más que cuestionables, y caemos en el mismo error semana tras semana sin que, al menos desde fuera, se vea ningún intento de enderezar el rumbo y corregir estos errores. Ahora tenemos un parón que puede ser bueno o demoledor. A la vuelta nos espera el Celta y después recibiremos al Valencia. Si seguimos sin ganar tras estos dos partidos, por mucha carrera de fondo que estemos corriendo, la situación será insostenible y cada vez mas complicada de revertir. Ojalá estas dos semanas sin competición sirvan para resucitar a un equipo que ha tenido buenos momentos de futbol y desde luego tiene mejores recursos de los que estamos usando en las últimas fechas. Esperemos que Rubi recupere la clarividencia y el equipo salga de la zona caliente como él está convencido que va a pasar…