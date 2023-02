Lo siento mucho al ver el documental Sintiéndolo mucho, de J.Sabina y Mr. de Aranoa. Por fin nos dejan a los mortales de clase media que podemos pagarnos un pack movistar la visión del documental de los documentales. 15 años de preparación a trozos trabajosamente seguidos por Mr. León de Aranoa para exhibir prácticamente lo mismo que todos los documentales de antes (de otros), peripecias que ya nos sabemos de memoria por todas las biografías (de J. Sabina). Tanta expectación para contar lo mismo de lo mismo y ver como J. vomita de verdad antes de un concierto (bueno, solo se le oye vomitar) y J. Coronado le pregunta como check de comprobación ¿Has vomitado?, sí, cariño. Y cómo no, se le ve encender innumerables Ducados como si no parara nunca. Sus Ducados de atrezzo sin los cuales J. Sabina no es nadie. El paso de los quince años deja a J.Sabina al borde del siguiente horror senil sin parar de reírse nunca. Nunca entendía porque se reía siempre al terminar una frase y ahora lo entiendo, para enseñar sus dientes ortopédicos relucientes, que antes nunca tuvo y por eso no se reía compulsivamente, ni tampoco de otra forma. El tic creo que le viene de dejar la cocaína, episodio del que estamos ya hartos de oírle decir que la dejó tal cual y que echa de menos todas las drogas, menos el tabaco y el whiskito (bueno, a lo mejor eso no son drogas) ya que no para de darle chupaditas y sorbitos. Y hostia, yo sabía que era aficionado a los toros, pero semanasantero? o se que también es un meapilas capillita asco asco de rojeces. Ya pero al estilo Sabina en el cual todo es y no es. Putero pero feminista, animalista y torero, ateo y semanasantero. Cierto es que por su Madrid de Tirso de Molina o Relatores no pasan muchas procesiones, en general por Madrid pasan generalmente pocas, y no veo a J. yendo a Sevilla o a Úbeda a que le disparen con el selfie y la doble vara de medir, a ver procesiones. Semanasantero mental será. Tiene ya su trenecito turístico de lugares sabineros en Úbeda y allí ya no da grima. Todo vale con Sabina, el siguiente documental, la siguiente biografía y el próximo vómito en el water antes de empezar a actuar. Realismo sucio, lo llaman y adoran los que desprecian exactamente lo mismo en otros. A base de pulirse tantas veces el mito luce desgastada la piel viendo como escribe a medias en el coche con su partenaire justificando cada vez más los vómitos.