En el mes de las Benditas Almas del Purgatorio con determinación y mucha esperanza, hay que intensificar dentro del ordenamiento jurídico la mayor ofensiva patriótica jamás vista en España desde la llegada de la democracia. Estos aproximadamente dos meses de trámite parlamentario de la ley de amnistía son cruciales. Nos estamos jugando que España siga existiendo o sea rota en pedazos, así que es momento de arrimar el hombro con pasión.

Si detenemos el Golpe de Estado, el Gobierno quedará quebrado políticamente antes de echar a andar la ominosa legislatura, y no tendrá más remedio que convocar elecciones generales anticipadas. A estas alturas, ni tú ni yo nos engañamos: o paramos en el marco constitucional a los independentistas y comunistas con su ley de amnistía o viviremos para contemplar la destrucción de España. A pesar de todo, hay Esperanza.

Hay que intensificar la movilización fomentando la unidad de todos los movimientos patrióticos. Desarrollar nuevas y creativas formas de protesta pacíficas que pueden llegar a ser muy impactantes y virales. Así como acciones judiciales, presentando una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley de amnistía que podría suponer la paralización de su tramitación parlamentaria, incluso una querella criminal a todos los diputados que voten a favor de la ley de amnistía.

Hemos de aprovechar este momento para parar el sutil golpe de Estado auspiciado por la Moncloa. Hay esperanza, lo demuestran los gestos iracundos del propio presidente del Gobierno y su cónclave desde que la gente de a pie empezamos a movilizarnos con rotundidad. Está en juego la unidad de España y el futuro de nuestra democracia. España en la Historia. No hay más nación que España, y con ella el Estado español que aglutina con amor maternal y paternal en todo el territorio nacional a todas las diversidades regionales. No hace falta recordar todo lo que conlleva esta destructiva ley. Lo han anunciado tanto el CGPJ, asociaciones de jueces, intelectuales, como políticos de otros países y del propio PSOE: Es un ataque al imperio de la ley; supone el fin del estado de Derecho y la libertad; supone crear desigualdad entre los españoles; permite la creación de listas negras y persecución a quién no comulgue con el régimen, en definitiva, hará estallar por los aires la convivencia en España y supone volver a un ambiente beligerante. Es la hora de los patriotas por la defensa de España y de la libertad