Güasintonas

Acabadas las mandarinas mediterráneas (otra cosa es si vienen del hemisferio Sur) tenemos en las fruterías la estupenda naranja "washington" de Almería, que aquí solemos llamar güasintona. Esta variedad se introdujo mayormente en los años setenta, cuando la mosca mediterránea atacó las extensas plantaciones de naranja "castellana" que era la variedad mayoritaria en el Bajo Andarax. Hoy, la producción de esa zona es casi para autoconsumo y dos tercios de toda la naranja almeriense se producen en la comarca del Almanzora. Aprovechando que la castellana se dedica generalmente a zumo y la "güasintona" es más para mesa, hagamos una somera comparación entre beberse un zumo y comerse una naranja. Es de dominio público que las naranjas, en general, tienen un alto contenido en vitaminas, no solo C, también A, ácido fólico y otras en menor cuantía. Es menos sabido que tienen un aceptable abanico de minerales: calcio, magnesio, potasio y fósforo sobre todo. Y bastante fibra. Una "güasintona" viene pesando más de 300 gramos, con lo que te mete en el cuerpo 125 mg de calcio, 600 de potasio, 150 mg de vitamina C, 14 microgramos de la A y 7-8 gramos de fibra: es casi una medicina. Bueno, pues si solo tomamos el zumo perdemos un 20 % de vitamina C y casi la totalidad de las demás; también perdemos más de la mitad de los minerales y prácticamente toda la fibra. Sólo se mantiene la totalidad del azúcar. Eso, si es zumo natural, que si es de bote puede ser peor, según las marcas; algunas llevan incluso azúcar y sal (?) añadidos. Así que, venga, tampoco cuesta tanto pelar una naranja.

Y no solo vale para postre o desayuno, ahí van un par de ensaladas, buenas en todo tiempo y también para el verano (que ya llegará, nos vamos a "jartar"). Los remojones alpujarreños combinan la naranja -en gajos o en rodajas- con bacalao desmigado, en unos casos salado y en otros desalado; en ambos casos, puede ir asado o tal cual. Llevan pimiento seco, ajo o cebolleta (crudos o asados), aceitunas negras y, a veces, patata cocida. Se aliñan con abundante aceite de oliva virgen extra y gotas de vinagre; ojo con la sal. Otra recomendable es la que ofrece la Quesería Galatea desde hace treinta años: gajos de naranja, nueces en trozos, manzana en cuadritos, queso azul y lombarda en tiras pequeñas; se aliña con una mahonesa ligera. Comamos naranjas en vez de beberlas.