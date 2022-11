Hartos y con razón

Mientras Pedro Sánchez busca candidato como sea y al precio que sea para el Ayuntamiento de Madrid, la ciudadanía no puede más y grita por sus derechos en la calle. Esta está siendo una semana marcada por huelgas de diferentes sectores. Y no es para menos. Ahora los que se unen, una vez más, son los transportistas. Denuncian que trabajan con pérdidas, algo que el Ejecutivo prometió por ley que no iba a pasar más. Finalmente, el cuento de 'Alicia en el país de las maravillas' fue un parche más. Unas tiritas, como la ayuda al combustible, que sirven para tranquilizar pero que no tienen un resultado efectivo. Este parón es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora, con la Navidad a la vuelta de la esquina, nos tocará pagar más aun por la cesta de la compra. Pero aquí lo importante es buscar un alcalde socialista para Madrid o ver a Pablo Iglesias enfadado con quien se meta con los afiliados de Podemos. Un mensaje entre líneas para su 'amiga' Yolanda Díaz para que el reparto del sillón sea a su gusto. Camioneros que les recuerdo, fueron primordiales en la puñetera pandemia. Unos héroes como también los que salvaron la vida a miles de personas. Por desgracia, tenemos que ver a los pobres médicos desesperados porque no dan abasto. Y esto ocurre en Madrid, Cantabria, Andalucía y en toda España. Una profesión y una sanidad pública maltratada por nuestros dirigentes y promesas que se quedaron en el tintero de marzo de 2020. Acuérdense que les prometieron una subida salarial por la gran labor que hicieron contra la COVID-19. Al final, se reflejó con un Premio Princesa de Asturias para una vez más, tapar lo que realmente ocurre. Otro sector, y con razones, que se suma a la protesta. Como los hosteleros, aerolíneas o Renfe. Desconcierto económico y social que hace que los datos sean cada vez más demoledores. Les doy dos: 37.117 personas viven en la calle en España según los cálculos de HOGAR SÍ y seis millones de familias en nuestro país no pueden vivir en condiciones dignas por falta de ingresos, según el último informe de Cáritas y la Fundación FOESSA. La cosa se pone un poco negra. Un país que se hace más pobre en comparación con los amigos y vecinos europeos. Busquen acuerdos y busquen soluciones, aunque sea con el contrario. Viene el frío después de este 'veroño' y toca encender la calefacción. Me huele que los números citados se duplicarán.