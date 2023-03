Los días 16 y 17 de marzo en el Hotel Envía, sito en el municipio de Vícar, dieron comienzo las I Jornadas sobre Extranjería organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, presidido por María del Mar Ayala Andújar, dándose cita ponentes de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho Laboral y la Seguridad Social, así como, el Derecho relacionado con las Migraciones, con una actualización de las novedades normativas, criterios jurisprudenciales y efectos laborales.

El acto fue presidido por el director general de Migraciones del Gobierno de la Nación, Santiago Yerga, quien inauguró el encuentro de operadores jurídicos, bajo la excelente dirección académica del Jefe de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de la Nación en Almería, Francisco Javier Durán con la colaboración de la editorial jurídica SEPIN, y la presencia del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía Amós García Hueso y el Subdelegado del Gobierno José María Martín.

Almería, no cabe duda alguna, es un referente nacional en la integración de los extranjeros al mercado laboral y su aportación cada vez más imprescindible en el desarrollo socio económico de nuestra provincia, por lo que, la formación continuada y el estudio detallado desde la praxis profesional técnico - jurídica es vital para implementar a nivel funcionarial y de los propios operadores jurídicos, la forma correcta en su extensa, variada y compleja regulación normativa, entender la casuística de cada caso y obligaciones por parte de trabajadores y empresarios, así como de residentes y familiares.

A nivel gubernamental del Estado, teniendo como base el respecto a la dignidad de la persona en concordancia con el Derecho Internacional, deben de establecerse líneas de acción administrativas claras, sin lagunas en su implementación, no sometidas a los vaivenes políticos, definiendo con claridad las situaciones de regularidad e irregularidad; evitando tantos litigios ante el Tribunal Constitucional por el establecimiento de normas estatales o autonómicas que no cohesionan el sistema en todo el territorio nacional en la gestión pública de este sector poblacional de vital importancia para el devenir de España. Volver al trato personalizado, no a las citas telefónicas, y mayor tasa de reposición en la Ley de Presupuestos del Estado de efectivos funcionariales en las Administraciones Públicas competentes en esta materia.