Listas sin seudónimos

Cuando escribo esto aún no se sabe si Sumar y Podemos se han unido o hay que esperar hasta el último minuto de esta noche. De momento, no hay que lamentar desgracias personales, y no exagero: aparte de que Pablo Iglesias Turrión ha ido subiendo el tono, es que al principio entró en liza su madre, que le soltó en un tuit al coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid que abandonara la formación si quería irse a Sumar, y uno pensó: aquí se va a liar, vas a ver como entren ahora las mamás y los papás de los demás y se monte una tangana similar a la de esos partidos de fútbol infantiles en los que, desde la grada, algunos de los progenitores (gestantes y no gestantes, creo que hay que decir ahora) animan a sus vástagos a darse leña o directamente bajan a pegar al árbitro ante un penalti no pitado, menudos son algunos progenitores. Pero ni el padre de Errejón ni el de Yolanda, entre otros, entraron al trapo, y la señora Turrión tampoco insistió, entendería que para cargarse el acuerdo su hijo no necesitaba ayuda. Los problemas comenzaron, parece ser, porque los de Iglesias exigían que Sumar funcionara con el ‘motor Podemos’, pero los otros les respondieron que, dada la avería que sufrieron el 28-M, ni motor ni caja de cambios, como mucho el maletero, donde podrían ir Belarra, Montero, Echenique y alguno/a más, bien escondidos para que no se les viera. ¿Que no se les viera? ¡Si lo que querían era figurar en los primeros puestos de las listas!

Fue entonces cuando el ministro Garzón y Ada Colau renunciaron a ir en dichas listas, a ver si alguien se animaba. ¿Acabará la tita Yoli convenciendo a Ione e Irene para que hagan lo mismo que el primito Alberto y la primita Ada? Éstos siempre dijeron que lo importante eran los equipos, no las personas, y ahora el equipo es otro. Aunque no lo digan en público, hay un amplio consenso en la coalición de Yolanda en que Belarra y Montero, más que sumar, en primera línea restan, pero entonces sale el primo de Zumosol, muy alterado, y dice que eso es “una humillación y una falta de respeto”. Todo el problema se solucionaría si la Junta Electoral Central permitiera que los que van en las listas aparecieran, en vez de con su nombre y apellidos, con seudónimo (‘Feminista intensa’ o ‘Cursi XXL’, por ejemplo), pero creo que no lo permite.