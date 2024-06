Internet es una maravilla. Hace un rato me he puesto a curiosear red y, de pronto y sin saber cómo, he llegado a una página que se llama UAL NEWS, donde me he encontrado con el optimismo, pues me ha aparecido la noticia de la visita del consejero Ramón Fernández-Pacheco, en este “su primer encuentro institucional con el rector, José Céspedes. Ambos han mantenido una reunión con parte de sus respectivos equipos en la que han hablado de intensificar las líneas de cooperación”, algo que han puesto en valor el rector, José J. Céspedes, y el portavoz del gobierno autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, quien se ha centrado específicamente en las cuestiones relativas a sus responsabilidades al frente de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, más las de Agricultura, recientemente asumidas por su parte. Precisamente el potencial en esas materias de la Universidad de Almería es de gran relevancia para el futuro de la comunidad autónoma, siendo además esta una institución para la que la generación y la transferencia de conocimiento supone uno de los ejes clave sobre los que gira”.

En las fotografías que ilustran la noticia se aprecia la sintonía existente entre ambos dirigentes, lo cual da motivos para concebir esperanzas en los frutos que llegarán a Almería, como consecuencia de ese buen ambiente de colaboración existente entre los dos dirigentes: el universitario y el autonómico, pues entre los dos se aprecia una sintonía total, lo cual refrenda que lo importante es la valía de las personas que ocupan los cargos, pues esa valía está por encima de todo.

Ahora, lo único que hace falta es que esa buena sintonía se materialice en actuaciones concretas y numerosas, dada la multitud de sectores que abarca la cartera del consejero almeriense y la circunstancia añadida que se da por el hecho de que son actividades muy importantes en la UAL, que fruto de su trabajo en los últimos años se ha visto consolidada internacionalmente y es un referente en todos los temas de medio ambiente, agricultura, energía y cuantos tengan relación con los mismos.

Y para terminar, aunque no sea objeto de este escrito, dado que siempre que se encuentra uno con jerarquías se les pide algo, me gustaría reivindicar ante ambos que remedien la carencia de producción de energía fotovoltáica en el campus, pues es un contrasentido que, precisamente en la UAL. no haya aprovechamiento ni del sol ni del viento.