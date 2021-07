Triángulo de litio, 67% del total mundial

La vida es un constante cambio: antes, el Litio se usaba para preparar agua de litines, que eran unos precursores de las gaseosas "El Tigre", que mi amigo Diego y yo usamos para el bizcocho: 3 sobres para 3 huevos. Pero ahora, el Litio, es el "oro blanco".

La revista Anfibia es una revista digital de ensayos, creada en 2012 por la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), y su intención de generar pensamiento. En sus páginas ha publicado un reportaje de Gullo y Fernández Bravo, con imágenes de Martín Kraut, sobre "una amenaza que recorre el noroeste argentino. En la puna de Jujuy las comunidades indígenas están en alerta y resisten el avance de la minería de litio. Defienden el agua y exigen que las empresas que ponen en riesgo hídrico la zona se vayan de sus territorios."

"En el desierto de la Puna jujeña en el norte de Argentina, a 4.000 metros de altura, la minera Exar seca las salmueras de carbonato de litio, y ya seco, irá para Estados Unidos, China y Japón". Allí lo convertirán en ion litio para: tablets, celulares, notebooks, y, sobre todo, en la elaboración de baterías para autos eléctricos. La empresa Exar -de capitales chinos y canadienses- indica que en esta cuenca existen reservas para extraer un total de 40.000 toneladas de carbonato de litio por año, durante 40 años, y ya anunciaron una inversión inicial de 565 millones de dólares. Sólo en la provincia de Jujuy existen 13 proyectos de este tipo en marcha".

En 1991 Sony presentó la 1ª cámara con una batería de Litio. Sin esas baterías, Samsung y Apple serían impensables. Y los coches eléctricos que hoy precisan del 40 % del litio total consumido en el mundo, tampoco. Tal vez por eso, a los padres de estas baterías: los químicos Akira Yoshino y Stanley Whittingham y el físico John B. Goodenough, ganaron el Premio Nobel de Química en 2019".

Aunque la industria del Litio promete trabajo y desarrollo, "dado el carácter de capital intensivo de los procesos mineros, no se puede esperar un gran impacto en materia de empleo" según un estudio del BID. Además, están consumiendo la escasa agua dulce existente en la zona, y por si eso fuera poco, están rompiendo todos los equilibrios subterráneos de esas montañas. O sea, Bolivia, Chile y Argentina, que forman el Triángulo del litio, con el 67 por ciento de las reservas mundiales, en realidad tienen: "pan para hoy y hambre para mañana". Y luego me dicen que los coches eléctricos no contaminan: "¡amos, anda!"