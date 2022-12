Las estadísticas las carga el diaeblo

Partiendo del consabido dicho: "si tú te comes un pollo y yo no lo pruebo, según la estadística, nos hemos comido medio pollo cada uno".Por otra parte, quiero hacer las siguientes consideraciones personales: la primera de ellas es que la legislación laboral, en general, siempre me ha parecido farragosa; la segunda consideración puede que sea por "simplismo mental", pero para mí, un parado es quien no está trabajando a pesar de reunir condiciones para hacerlo y estar intentándolo; la tercera consideración es que nunca he sabido por que le llaman encuesta a un documento que debería ser una tabla real de cifras, en lo que se refiere al número de parados de parados y trabajadores, pues una encuesta se realiza con estimaciones y los parados son un numero ¿cierto? De personas que quieren trabajar. Así que, bromas de pollos aparte, como no tengo nada en contra de las estadísticas ni de las encuestas, siempre que se realicen con rigor científico y objetividad, en realidad, lo que debo decir es que no me gusta nada este batiburrillo de cifras y que me parece inútil.

Comenzando con los fijos discontinuos, son trabajadores en activo mientras están trabajando, porque el resto del tiempo tienen la promesa de que van a trabajar, pero como máximo 9 meses al año. Y en los intervalos que no trabaja cobra paro si tiene cotizaciones acumuladas de anteriores trabajos. Como cualquier parado. De todas formas, lo mas sencillo es preguntarle a un fijo discontinuo que no esta trabajando en ese momento, ni cobrando paro, si se considera trabajador en activo o parado. Los parados que están inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, sean estos los que sean, en general no están en el lugar mas activo de la sociedad para buscar empleo, según la opinión que hay en la calle de estos servicios. Desgraciadamente, es así. Queramos o no queramos. Por lo tanto, aquí la verdad más verdadera es irse a la Tesorería de la Seguridad Social y preguntarles cuantas personas están pagando sus cuotas, y dar esa cifra como trabajadores. Que eso lleva un retraso porque la seguridad social se paga una vez vencido el mes trabajado, pues es verdad verdadera, pero que eso que recibe la Tesorería es la verdad cierta de lo trabajado y en función de ello cotizado. Lo demás, dar lugar a dimes y diretes, discutir de lo mismo todos los meses, marear la perdiz un mes y otro, llenar páginas en los periódicos y minutos en la radio y la televisión, y al final terminar con la cabeza caliente y los pies fríos, mes tras mes, pues el único organismo que sabe cuantas personas están trabajando legalmente es la Tesorería, y es a quien, desgracia mente, menos se le pregunta.