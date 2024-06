No es la primera vez que escribo sobre la amnistía y considero que debería de ser un tema ya superado, pero como el antisanchismo lo mantiene en candelero y no para de dar la tabarra, algo tendremos que decir quienes no compartimos la idea de que, con la aprobación de la Ley de Amnistía, España se vaya a romper en pedazos. Insisten en recordar que Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno manifestaban, antes de las elecciones del 23 julio, que no eran partidarios de conceder una amnistía a los líderes y participantes del procés independentista. Nada que objetar al respecto, pero lo que no comparto es que, a la vista de los resultados de las elecciones, tendrían que haberse mantenido en sus trece. “Cambiar de opinión ha sido habitual en política en momentos cruciales: en busca de un bien, mayor que la palabra dada”. Son palabras de Winston Churchill. Había dos posibilidades, mantenerse a peñón fijo, o cambiar de rumbo. Está claro que los que lanzan improperios contra Pedro Sánchez hubieran preferido cualquier cosa antes de verlo en la Moncloa y, manteniendo la palabra dada, cabía la posibilidad de que no contase con los votos de Junts para formar gobierno. Pero analizando la situación, para muchos votantes de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, formar gobierno era un bien, mayor que la palabra dada. Con ello se evitaría repetir las elecciones, con la posibilidad de que el PP vinculado a la ultraderecha de VOX, ocupasen el poder. VOX es el partido que ha invitado al Milei de la motosierra a un acto de campaña, y su presidente, Santiago Abascal, ha ido a estrechar lazos con Netanyahu, un individuo que está provocando unas masacres, cuyas imágenes cruentas estamos viendo cada día en televisión. Hay una mayoría de españoles de diferentes posiciones políticas que cierran filas para impedir la formación de un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijó, dependiendo de un sujeto como Santiago Abascal ocupando la vicepresidencia. Son los mismos españoles que están representados en el Congreso de los Diputados por una mayoría parlamentaria que ha aprobado la Ley de la Amnistía con 177 votos a favor. Hasta la fecha, España no se ha roto ni creo que se rompa. Si algunos efectos han provocado la amnistía, a mi modo de ver, son positivos. El independentismo en Cataluña ha bajado de nivel y en las elecciones del 12 de mayo no cuenta con una mayoría suficiente para formar gobierno.