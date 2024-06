El pueblo de Israel y nuestro Gobierno

La izquierda española siempre le ha estado echando en cara, ahora que no pueden defenderse, a los Reyes Católicos, el que expulsaran a los judíos de España. También renegaron bastantes del yugo y las flechas del escudo de España, que como es sabido los Reyes Católicos dejaron en herencia a Falange Española. Es cierto que los Reyes Católicos, presionados continuamente por el Inquisidor Torquemada, en 1492 expulsaron de España a unos cien mil judíos; como alternativa le ofrecieron su conversión; todo ello en un plazo de solo cuatro meses. Ya unos años antes el número de judíos ejecutados por la Inquisición española, según los distintos investigadores, oscila entre los 30.000 y los 300.000 muertos; ejecuciones autorizadas por cierto por una bula del Papa Sixto IV de 1478. Los conversos que se quedaron en España, a lo largo de los años se fueron al norte de África, Italia, Mediterráneo Oriental, Ámsterdam y América. En el siglo XIX se debatió su regreso y empezaron a venir algunos.

También en Francia en 1182 el Rey Felipe Augusto expulsó a los judíos y después los distintos reyes franceses siguieron expulsando oleadas de judíos en 1306, 1321 y 1394. Pero el odio a los judíos empezó en el año 70, cuando Tito Flavio al mando de las legiones romanas llevó a cabo la destrucción del templo de Jerusalén, dejando en pie solamente lo que ahora conocemos como “muro de las lamentaciones”

La “Metamorfosis” de Kafka y la de Sánchez tienen una gran similitud; la única diferencia es que Kafka se recrea en un personaje de ficción, mientras que el Presidente es real. El primer Sánchez que consiguió llegar a la Moncloa, a pesar de los métodos empleados, nada tiene que ver con el Sánchez actual. Ha experimentado una gran metamorfosis y ahora se ha convertido en un armadillo, con una coraza que lo protege y aísla de todo y para más seguridad, se ha rodeado de un consejo de ministros donde destacan Oscar Puente y el Pachi, personas que ni en el mejor de sus sueños nunca pensaron ser los titulares de una cartera ministerial.

También quiero recordar a los que han perdido la memoria y andan por las cunetas desenterrando muertos de un solo bando, la gran similitud de Adolfo Hitler y Pedro Sánchez. Ambos pertenecieron a partidos socialistas de obreros (Partido Nacionalsocialista Obrero en Alemania y PSOE en España) esto es un hecho. Después ambos empezaron a cambiar poco a poco hasta convertirse en dictadores. Lo de Hitler no creo que haya que demostrarlo a estas alturas. En cuanto a Sánchez, el camino que ha tomado es de auténtico dictador. Los socialistas de verdad, pertenecientes al PSOE demócrata, han abandonado el partido. En política exterior es un traspié tras otro. Primero fue la ruptura con Argelia, cuyas consecuencias en el suministro de gas fueron inmediatas. El coqueteo con Venezuela ha sido continuo y su punto álgido estuvo en las maletas de Barajas; asunto que alguna vez contará el ex ministro Ávalos. Luego vino el insulto de Oscar Puente al Presidente de Argentina y la traca final ha sido el reconocimiento del Estado Palestino en plena guerra con Israel, sin contar para nada con la oposición e incluso con algunos miembros de su propio gobierno. Conviene recordar a diario, si es `preciso, que esta guerra la inició Hamás asesinando mujeres y niños, violando y secuestrando a cuantos judíos pudieron. También conviene recordar a diario los cientos de kilómetros de túneles descubiertos en territorio palestino y los que siguen descubriendo cada día. Estos túneles se han hecho con el dinero que donaron la mayor parte de los países del mundo para comida, sanidad etc. Para tomar esta trascendente decisión, como he dicho, no se ha contado con la oposición, ni si quiera con todo su gobierno y mucho menos con Europa. Por si había algún resquicio de duda Yolanda Díaz lo aclaró perfectamente: “establecer un estado Palestino entre el río y el mar”. O sea, echar a los judíos de Palestina para ser ocupado por Hamás a continuación. Ante esta decisión cobarde de Sánchez, inmediatamente empezó a recibir felicitaciones del propio Hamás, Hezbolá, Irán y otras perlas orientales. Inmediatamente los Cascos Azules de la ONU instalados en el sur del Líbano, compuesto por 650 españoles que hay en la base Miguel de Cervantes de Marjayoun, se quedaron aislados, perdiendo toda la información que les proporcionaba Israel. ¿Esto le preocupa a Sánchez? Pues, en absoluto. Nuestro Presidente se ha convertido en un psicópata; esto no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, que saben bastante del tema. Es un autócrata, maquiavélico y narcisista. Es un peligro para España

De BP no quiero hablar hoy y aclaro que no se trata de las gasolineras BP (British Petroleum) sino del tándem Begoña-Pedro. El hecho cierto es que Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias y como aún confío en la justicia, antes o después los españoles sabremos la verdad. Espero. El secreto de Pedro Sánchez ha quedado desvelado: hacer cada día una barrabasada más gorda que la del día anterior, para que de esta forma nos haga olvidar la penúltima. La Ley de Amnistía aprobada el 30 de mayo hará olvidar el reconocimiento del Estado de Palestina. ¿Cuál será la próxima ocurrencia?