La semana pasada nos quejamos del poco interés que los almerienses ponemos en defender nuestros logros o necesidades, a propósito del PITA. Siguiendo el mismo hilo –dejamos el PITA para más adelante, que hay tajo- nos referimos hoy al ámbito cultural, con motivo del cumpleaños de la peña El Taranto, una asociación privada que se creó en 1963. Fue tan pionera que tiene el nº 1 en el registro de asociaciones de Almería, que no lo hubo hasta 1965 (El “Régimen” no estaba por esas labores). ¡Sesenta años!, que se dice pronto, y en una época en la que Almería era un páramo cultural. Como nosotros no participamos en ella hasta 1980, y ya llevamos diez años de socios de a pie, podemos hablar de esto sin tener que cortarnos un pelo.

Aquel grupo de pioneros, encabezados destacadamente por Lucas López, se pusieron unos objetivos ambiciosos. En primer lugar recuperaron los aljibes, que estaban semiocultos y usados para almacén de la brigada de obras del Ayuntamiento. Acometieron una serie de actividades que no han decaído (al contrario) en estos sesenta años: recitales quincenales de octubre a abril, Semana de Mayo, ciclos públicos en colaboración con ayuntamientos, Diputación, Junta, UAL…y, lo que es más importante, la creación en 1967 del Festival Flamenco de Almería, con el que no ha dejado de colaborar, hasta el punto de que el único año en que el Consistorio no lo programó, El Taranto lo organizó con sus medios. Estas actividades le han dado, no solo a la Peña, sino a la ciudad, una proyección internacional que cualquiera puede comprobar en espacios flamencos de Tokio, Nueva York…y no digamos en Sevilla o Madrid.

Todos los artistas de élite han pasado por El Taranto, desde Mairena o Camarón, hasta unos jovencísimos y entonces poco conocidos como Morente, Pele, Mercé, Tomatito, Poveda y Arcángel…que desde entonces son habituales en El Taranto, “la Capilla Sixtina del cante”, como la bautizó Antonio Mairena. Hoy día, por suerte, en Almería hay algunas otras entidades culturales, públicas y privadas, con numerosas actividades. España ha mejorado mucho en estos años, pero El Taranto sigue siendo la más importante peña flamenca de Andalucía, es decir, del mundo. Como el tema requiere mucho más espacio, estamos escribiendo un libro con todas las historias flamencas de esos años, que provisionalmente hemos titulado “Medio siglo de oro del flamenco, vivido desde Almería”. El que avisa no es traidor.