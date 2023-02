La victoria de Ucrania será la negociación

Suplico a los escépticos que dudan sobre lo que expongo en mis artículos, a que hagan una pausa, y reflexionen, analizando el conjunto de las informaciones que les he proporcionado y verán que todo se va desarrollando según lo que por mis análisis yo había anticipado. Por fin se alzan protestas de los mandos militares y de los civiles para pedir que se dé solución a la guerra en Ucrania con una negociación justa y equilibrada. Los Políticos han saboteado las de Normandía, las de Minsk las de Estambul, mientras tanto, centenares de jóvenes ucranianos y otros, militares o civiles riegan con su sangre los campos de Ucrania, los hijos de los Políticos, sean ucranianos u de países de Occidente están bien protegidos. Hemos visto los corruptos oligarcas y políticos de Ucrania disfrutando en la "Costa de Azul" francés en hoteles de lujo, en Marbella, en Tailandia, mientras tanto el Señor Zelenski ordena y manda a países de la UE de enviarle sus tanques y todos los ucranianos de 18 a 60 años para reconstituir sus dos ejércitos ya diezmados, la comisión europea sin tambor ni trompetas mediáticas ha aceptado enviarle más carne de cañón, ¿Son conscientes los Políticos del drama humano que van a crear? ¿Son conscientes los Políticos de que con el envió de arma solo van a prolongar el conflicto y que se derrame más sangre? también corremos el peligro de que la guerra se extienda apaíse de la UE con armas más letales. Esta Guerra desde que comenzó, cuesta 5 Millones de euros…por día a la UE, dinero que pagan los ciudadanos, mientras que la Industria del armamento US hace suculentos beneficios. La OTAN, ha declarado que ella no está implicada en este conflicto, lo que implícitamente significa que son los "Políticos valientes" de ciertos países de la UE, capitaneados por Alemania, Polonia junto a Inglaterra, los que están comprometiendo la seguridad de sus países, Por ello los militares que de niños, sufrieron el horror de la guerra hoy piden la negociación, ya que es la sola salida obligada: Honor al coraje de estos mandos militares alemanes: Sebald Daum, Mayor General jubilado, Manfred Grätz, teniente general jubilado. ¿No deberíamos preocuparnos cuando un general Kujath, un excelente conocedor del tema y especialmente de la OTAN, tiene que presentar sus valoraciones reales de la situación en un periódico suizo? O cuando un general Vad, ex asesor militar de la Sra. Merkel, habla en el periódico EMMA de Alice Schwarzer.¿O cuando incluso el jefe de Estado Mayor del Ejército de US, el general Milley, fue reprendido por la administración de Biden por su evaluación real de la situación militar en Ucrania? Mientras tanto, la señora Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, lanza, sin ninguna habilidad diplomática, "vamos a arruinar Rusia", esto es una declaración de guerra, ha olvidado las derrotas de la Alemania Imperial y la de la Alemania Nazi. Tras la decisión del canciller de Alemania, señor Scholz y de su Gobierno de entregar a Ukrania 14 tanques « Leopardo-2 y 88 de ocasión versión -1 » y también, autorizar a los países de la UE de hacer igual. Alemania entra en una fase más comprometida con este conflicto, más aún cuando su ministra de Asuntos Exteriores, declara de forma abrupta que "Alemania está en Guerra contra Rusia". No será el conjunto heteróclito de 200 tanques: Leopardos, Challengers y Abrhams, que cambiaran el curso de la guerra en Ucrania, solo la agravará. ¿Han olvidado los Políticos Alemanes los 60 millones de muertos y destrucciones que provocaron en la 2ª Guerra Mundial? ¿Ignoran que Rusia es la 1ª potencia nuclear mundial? ¿Han olvidado que los dos petardos atómicos de USA sobre Japón hicieron más de 300 mil víctimas? Esas dos bombas son juguetes al lado de la potencia de las actuales. La guerra no es la solución del problema. Los políticos deben negociar.