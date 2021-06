Una moción de censura permite al PP recuperar la Alcaldía de Felix

Era la crónica de una moción de censura anunciada en el Ayuntamiento de Felix. El PP volverá a gobernar después de que en el día de ayer se registrase una moción de censura por parte de cinco concejales, los dos del PP (que hasta el momento habían apoyado al alcalde en un pacto antinatura) y los tres de 'Felix Vivo', y se acordase que Baldomero Martínez será el alcalde los dos próximos años arrebatando así la vara de mano al socialista Gabriel Magán.

En septiembre del año pasado, el portavoz de 'Felix Vivo', Manuel Flores, ya exigió la dimisión del alcalde Gabriel Magán o, de no ser así, "se podría llevar a cabo una posible moción de censura". El concejal felisario aseguraba que la situación que vivía el municipio era "insostenible" y relataba que “se estaba viendo que después de catorce meses socialistas el Ayuntamiento de Felix, el pueblo no avanza y la situación no tiene visos de reconducirse ante la incapacidad para gobernar de Magán que ha producido una parálisis en el municipio”.

Un discurso que finalmente ha calado ya que desde el PP explican que “el impulso que había recibido el municipio durante los ocho años de gobiernos populares se ha frenado en seco en estos últimos dos años” motivo por el que los dos concejales populares han decidido llegar a un acuerdo con los tres concejales de Felix Vivo y registrar una moción de censura para que se produzca un cambio de gobierno y se desbloqueen inversiones y proyectos que se habían empezado a desarrollar en la anterior legislatura.

Para el PP de Felix lo que prima por encima de todo en esta decisión es “el desarrollo de nuestro querido pueblo y el bienestar de los vecinos”. “Nuestro municipio tiene un enorme potencial que se había frenado bruscamente desde que el PSOE gobierna en Felix. El parón en estos dos años de gobierno del PSOE ha sido brutal y desde el PP no podemos permitir que Felix siga retrocediendo. Nos costó mucho trabajo cambiar nuestro pueblo y no podemos echar por tierra todo lo conseguido”, manifiestan.

Por último, los populares destacan el clima de entendimiento con los concejales de Felix Vivo y se muestran convencidos que cuando pasen estos dos años los felisarios podrán hacer balance y comprobar que la gestión del PP ha devuelto la ilusión y la buena gestión al municipio.