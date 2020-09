'Almería Viva' amenaza con una moción de censura en Felix por el "inmovilismo" de Magán

El portavoz en el Ayuntamiento de Felix de ‘Almería Viva’, Manuel Flores, ha exigido la dimisión del alcalde Gabriel Magán o, de no ser así, "se podría llevar a cabo una posible moción de censura". El concejal felisario asegura que la situación que vive el municipio es "insostebible": “Se está viendo que después de catorce meses socialistas el Ayuntamiento de Felix, el pueblo no avanza y la situación no tiene visos de reconducirse ante la incapacidad para gobernar de Magán que ha producido una parálisis en el municipio”.

Además, ha asegurado que los felisarios "ya no estaban acostumbrados al inmovilismo" después de ocho años de gobierno del Partido Popular donde Flores formaba parte del equipo de gobierno. Flores asegura que “el dinamismo que Felix mostró durante los dos mandatos anteriores ha sido frenado en seco por una forma de actuar lenta y descontrolada, más propia de una burocracia opresora que de una gestión ágil”-

“En ocho meses no han sido capaces de cubrir la vacante de auxiliar administrativo del Ayuntamiento, ni de forma provisional. Quizás por las presiones de su grupo donde priman los intereses personales ante los de los felisarios. Esto conlleva a que las empleadas de las oficinas no han podido coger vacaciones por su nefasta gestión y afecta al Ayuntamiento de Enix ya que compartimos secretaria”, ha añadido.

Hay que recordar que Magán es alcalde gracias al apoyo de los dos regidores del Partido Popular que no presentaron su candidatura. Magán obtuvo cuatro votos (los dos de su grupo y los dos del PP) y Flores tres gracias a la lista independiente Almería Viva que formó tras abandonar el PP y optar por una candidatura independiente.

El pacto conllevaba una alcaldía compartida: dos años para Magán y otros dos para Baldomero Martínez, algo que llevó a ambas direcciones de los partidos ha adrles un toque de atención y que provocó finalmente que los dos ediles populares abandonasen el partido y se fueran al Grupo de No Adscritos..

Por otro lado, ha explicado que en el último pleno, después de ocho meses sin celebrarse plenos ordinarios incumpliendo la ley ya que se deben celebrar el último miércoles de cada trimestre, ‘Felix Vivo’ preguntó al alcalde "que en qué situación se encontraba el urbanismo en el municipio con una respuesta positiva del alcalde cuando la verdad es distinta".

“Las licencias de obras están delegadas en la comisión de gobierno y desde el uno de enero de 2020 hasta la fecha no se han reunido por lo cual todo lo realizado es sin permiso y esto es muy grave. El urbanismo es la principal fuente de entradas económicas en el Ayuntamiento y con este alcalde se están viendo mermadas tanto por las entradas como por las salidas, ya que no ha sido capaz de buscar financiación para las cubas de agua y tendrán que salir de las arcas municipales”, ha explicado.

Flores ha tildado de “gravísimo” que hayan renunciado a una subvención aprobada por Sinergia de casi un millón de euros para mejorar el alumbrado público de Felix y en catorce meses no han sido capaces de gestionarla, así como la pérdida de una subvención nominativa del Área de Cultura de la Diputación de Almería de 9000 euros.

Por esta razón, Manuel Flores apela a la responsabilidad de los dos concejales no adscritos y rompan el pacto de gobierno por el bien del pueblo de Felix, se entiende que si no rompen este pacto serán corresponsables igual que el alcalde de esta pésima gestión, por lo que debe primar el interés general del pueblo. “En nuestras manos está mejorar Felix”, asegura Flores.