"El Ejido tiene una oportunidad de futuro como no ha conocido antes”

Se agota el segundo mandato de Francisco Góngora al frente del ayuntamiento de El Ejido. Casi ocho años de absoluta fiscalización del gasto por parte del estado a consecuencia de una herencia ruinosa, casi inasumible. El alcalde saca pecho de la gestión económica realizada en este periodo y del bloque sin fisuras que forma junto a su equipo. Habla claro sobre inmigración y sobre el nuevo panorama político, desconocido, que se presenta. Pedirá nuevamente la confianza a los ejidenses para un nuevo ciclo que, como deja claro en esta entrevista, cree que es el más ilusionante y con las mejores perspectivas de avance, sostiene, de la historia reciente ejidense.

–¿Cómo ha sido gestionar estos años con las manos tan atadas en el plano económico?

–Ha sido un esfuerzo de eficiencia. Nos encontramos un ayuntamiento con una deuda disparatada, uno de los más endeudados de España. El agujero en la tesorería era de 114’5 millones de euros, que es una barbaridad. Hemos pagado ya 125 millones de deuda, que hemos reducido, y 60 en intereses. Ahora el periodo de pago a proveedores, cuando antes había proveedores que llevaban dos y tres años sin cobrar, se ha reducido a 18 días. Para llegar a eso hay que hacer una administración muy eficiente. Un ejemplo: Antes el presupuesto para mantenimiento era de 25 millones; nosotros lo estamos haciendo con 10 y habiendo mejorado mucho en servicios como la limpieza, reurbanizaciones, pavimentación, zonas verdes etc. Con los presupuestos que hemos tenido, que han sido muy realistas, hemos tenido que pagar el corriente nuestro, poniendo mucho orden, y lo de atrás. Hemos logrado mejorar la gestión y destinar una parte del ahorro a inversiones, no solo a pagar deuda.

Próxima legislatura "Quiero seguir como alcalde porque sé que podemos hacer en los próximos cuatro años cosas que no se han visto aquí en décadas y garantizar el futuro desde el punto de vista económico, ambiental y social"

–¿Y esa situación de contención cambiará en la próxima legislatura?

–Tiene que cambiar. Tenemos un techo de gasto que queremos que el gobierno nos quite. En 2018 podríamos haber gastado 6 o 7 millones más en inversiones. Cumplimos con creces con nuestro plan de ajuste y el ahorro generado una vez que pagamos toda la deuda para ese año no podemos destinarlo, por ser aún un municipio con dificultades financieras, a mayores inversiones, sino que tenemos que amortizar deuda de manera anticipada. A este equipo de gobierno no se le puede tachar en absoluto de no haber hecho una muy buena gestión, eso está fuera de toda duda.

Planes de choque "Pedimos mucho en Educación y en Sanidad porque necesitamos mucho; hay mucho atraso en infraestructuras”

–¿Por qué está tan seguro de que los próximos cuatro años serán mejores?

–No solo serán mejores. Llevo casi 8 años siendo alcalde y no he visto un escenario de tantas posibilidades para dar un impulso de tal magnitud, tenemos una oportunidad de futuro como no hemos conocido antes. Ya tenemos en marcha los proyectos de la Edusi, que son muy importantes en materia de eficiencia energética, nuevas tecnologías, relación con la administración, juventud, espacios libres, centros culturales, la reurbanización del centro… son muchos proyectos logrados por saber hacer un buen trabajo para conseguir esos fondos comunitarios, pues de los 12’5 millones, el 80% nos viene a fondo perdido de Europa. Y luego está el cambio de gobierno en la Junta y el más que probable en el gobierno de España. Eso nos ilusiona mucho porque ya se está notando. La sintonía ahora es total.

"Mi juicio no debió empezar; es una venganza" El juicio penal que tiene pendiente fue también objeto de esta entrevista. Góngora se muestra muy firme en la defensa de su inocencia y, de hecho, defiende que “lo primero es que nunca tendría que haber estado imputado, y así lo corroboran los cuatro informes que hay en la causa, que a día de hoy nadie se ha estudiado, porque nadie ha tenido que entrar en el fondo del asunto, o directamente no han entrado”. El regidor recuerda que “es un asunto que lleva ya nueve años dando vueltas” y apela a que “la administración de justicia sea un poco más ágil. Es una cuestión que ya está instruida desde hace muchos años, que tiene toda la documentación y no se entiende el por qué, aunque yo puedo entender otros porqués...”. Lo que realmente desea, afirma, es que “este tema se acabe, y sé cómo va a acabar, lo tengo clarísimo. Para mí no tendría que haber empezado”. Según su opinión, “si se hubieran estudiado los informes en fase de instrucción este tema no estaría ni empezado, pero quien sabe de administración de justicia sabe cómo está la fase de instrucción”. Por encima de todo, el alcalde desea dejar claro que el proceso judicial “no es un caso que tenga que ver con cargo público. Tanto los hechos como los fundamentos de derecho que se han de aplicar lo dejan muy claro: todo al final versa sobre una compra-venta perfectamente legal”. El meollo de la cuestión, explica, estriba en la fecha de dicha compraventa: “la Agencia Tributaria dice que el hecho imponible se ha realizado en 2007, cuando se hace una escritura, pero la compra-venta realmente se hace en 2004 y hay un contrato registrado en este ayuntamiento y trámites de disposición para dar y regalar por parte de la compradora que lo demuestran. En 2004 el régimen de tributación fiscal es del 15%, no del 30%, y por lo tanto no hay nada; además de que yo no soy el administrador”. Góngora añade que, al final, este proceso emana de “una denuncia del PAL y yo digo que es una venganza del PAL, que espero que pronto se siente en un banquillo y podamos ver a qué se han dedicado en todo este tiempo”.

-Planes de choque específicos en Educación y en Sanidad para El Ejido. A lo mejor están pidiendo demasiado...

–Pedimos mucho porque necesitamos mucho. En infraestructuras educativas hay muchos atrasos. Se han hecho cosas, pero no son suficientes. El Ejido tiene una población joven muy alta. Necesitamos, que lo tendríamos que tener ya: un nuevo CEIP y un instituto en Almerimar, un nuevo CEIP en Ejido Sur, que ya está también el suelo cedido; ampliaciones en Santa María del Águila o en Las Norias, reformas del Solymar de Matagorda, que es una infraestructura terermundista... Lo que le he planteado a la delegada es la necesidad de que se acometan las cuestiones urgentes en tres estadios: las urgentes en cuanto a plazas, las urgentes en cuanto a medidas de seguridad por ser edificios antiquísimos y, en tercer lugar, una planificación para el resto de centros con un horizonte temporal a cinco o seis años, pero que tengamos garantías de que en ese tiempo el Ejido va a tener cubiertas, en infraestructuras educativas, todas las necesidades.

–¿Y las prioridades en Sanidad?

–El Hospital de Poniente necesita una solución urgente y no será suficiente con que se construya el de Roquetas, porque el de El Ejido seguirá siendo el centro de referencia y está desbordado. Hay que incorporar algunas especialidades más y ampliar camas, porque aunque la intención es hacer un hospital de día, donde te pongan los tratamientos y no tengas que encamarte, hay casos en los que los pacientes se tienen que encamar. Y faltan camas. Además, no ha entrado todavía en funcionamiento el hospital de día oncológico. Y tan importante o más es la atención primaria. Ejido Norte está híper saturado y ya le he dicho al delegado que prefiero un centro nuevo, que es necesario y lo dote de servicios, como fisioterapia (que están teniendo que ir a Berja y Adra) y unas urgencias bien dimensionadas. Vamos a darles un espacio para que hagan tres o cuatro plantas, las que sean necesarias y que se haga un centro en condiciones. En Almerimar tienen un centro alquilado y les vamos a ceder un local a la entrada del puerto para que se incorpore un tercer médico y un pediatra; en Balerma también hay que ampliar para un tercer médico, en Ejido Sur lo mismo, nuevas consultas. Pero lo más urgente es el centro de salud de Ejido Norte.

–¿Por qué quiere seguir de alcalde?

–Porque sé que podemos hacer en los próximos cuatro años cosas que no se han visto aquí en décadas y garantizar el futuro desde el punto de vista económico, ambiental y social. Lo tenemos muy claro y con la ayuda que vamos a tener de la Junta y con un gobierno en Madrid, que estoy convencido de que no va a ser de Pedro Sánchez, Podemos e independentistas, estoy seguro de que El Ejido va a terminar de poner freno a las carencias que siguen existiendo, por ejemplo a la inmigración irregular o en materia de seguridad.

Economía municipal "No se nos puede tachar de no haber hecho una buena gestión; eso está fuera de toda duda”

–¿Qué necesita El Ejido de Madrid?

–Fundamentalmente, tres cosas. Un incremento de efectivos en materia de seguridad, más policía y guardia civil para el campo y la ciudad; más medios para luchar contra la inmigración irregular, algo fundamental en lo que tenemos una batería de propuestas concretas después de muchos años de estudio de este asunto;y por supuesto, infraestructuras, como los enlaces de la autovía, por ejemplo.

–Hay muchas quejas en el municipio por el precio del agua.

–Lo hemos explicado muchas veces. La subida del 30% se debe exclusivamente a la cuota que tenemos que abonar por el acuífero y al agua desalada. Hoy por hoy tenemos que pagar el agua que consumimos y la que no consumimos. Hay una directiva marco sobre el agua que dice que no se puede subvencionar, que sus costes se tienen que repercutir. Por eso todas las infraestructuras nuevas se tienen que amortizar, como es la construcción de la desaladora, y costear el precio de ese agua, por eso lo tenemos que trasladar al recibo. No es cierto que tengamos el agua más cara en el Poniente, estamos en la media o por debajo de algún otro municipio.

–Sin embargo Roquetas ya tiene casi el 100% de agua desalada...

–Roquetas tiene un problema con la salinización de sus pozos que nosotros no tenemos. Y Acuamed no nos ha terminado las infraestructuras necesarias, faltan conducciones y de hecho este mismo mes llegará el agua desalada a Balerma gracias a una obra que hemos pagado nosotros. Eso sí, el agua desalada es de gran calidad, como la embotellada. Yo la he probado y no se nota la diferencia con la embotellada.

–Hablando de Balerma... ¿Se quedará sin playa?

–Eso no ocurrirá. Habrá una solución definitiva. En la reunión con el subdirector de Costas se comprometió a estudiar el impacto de los espigones de Balanegra sobre la playa de Balerma, con datos. Ahí arranca el problema. Los espigones de Balanegra se hicieron por obras de emergencia, sin evaluación de impacto y a mi modo de ver deberían haberla tenido. No voy a cargar contra Balanegra, entiendo que tenían un problema y se tenía que defender, pero se tenía que haber analizado, igual que nosotros analizamos en dos estudios el tramo entre la Torre y la Lonja, para no eorosionar a Levante. Se nos ha generado un problema que no teníamos. Ahora hay dos caminos: el que se tiene que abordar: obras estructurales en toda la recta de Balerma, las que sean necesarias, y los espigones cortos pueden funcionar muy bien. La otra es quitar los espigones de Balanegra, no bastaría con recortarlos. Pero eso no pasará.

“¿Inmigración? A nosotros no nos interesa crecer a cualquier precio”

–¿Tiene El Ejido un problema de convivencia por culpa de la inmigración?

–Hay un claro problema de integración, y en cuanto hay problemas de integración y de marginalidad, obviamente hay problemas de convivencia. Hay que ayudar a la integración de las personas que están trabajando y que procuran tener una vida mejor y más digna, y evitar la inmigración irregular, porque hace que la integración sea todavía más difícil. Y hay que evitar las concentraciones: si por ejemplo en Las Norias la población inmigrante supone el 60 por ciento de un núcleo de 10.000 habitantes, si se concentra, ahí no va a poder haber nunca integración.

Prioridades en Salud "Ejido Norte está híper saturado y ya le he dicho al delegado que necesitamos un centro de salud nuevo"

–¿Cuál es su propuesta?

–Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Se puede hacer, y hay que hacerlo, muchas cosas: evitar los efectos llamada; promover una inmigración ordenada, con contratación en origen; el inmigrante que llegue irregular se tiene que devolver a su país y que entre legalmente; tiene que haber centros de internamiento, detenciones adminisitrativas con todos los derechos, para poder tramitar su repatriación; apostar por una emigración circular; ayudar con más recursos a las zonas con más presión migratoria, como es nuestro caso;y que haya más seguridad. Con todos esos factores, y vigilando que no haya fraudes, El Ejido puede tener mucho futuro. Si no lo hacemos, la sostenibilidad social estará francamente comprometida.

Elecciones: “No descartamos nada sobre pactos, pero que la gente vote con la cabeza” “El marco electoral, con los nuevos partidos, ha cambiado”, afirma el alcalde en relación a la potente irrupción de Vox en El Ejido y a nivel nacional. “En general, las mayorías absolutas va a ser difícil que se den. Nosotros vamos a presentar nuestro balance de gestión, que creo que es muy bueno, presentaremos 4 años que son ilusionantes, con realidades, y además nos vamos a comprometer con proyectos concretos y a partir de ahí los ciudadanos decidirán y no se puede descartar ninguna posibilidad”. ¿Y ve viable pactar con Vox o con otras formaciones? A esta pregunta, Góngora responde que “vamos a intentar conseguir el mayor resultado posible que nos permita conformar un gobierno y seguir gobernando. El Ejido no está en este momento para experimentos. Tenemos que seguir con una gestión muy eficiente, no descuidando el impulso de proyectos que tienen plazos y a partir de ahí los ciudadanos son los que tienen que decidir. Apelo a que decidan con la cabeza. Si no se tiene mayoría absoluta evidentemente habría que conformar un gobierno que fuera estable para afrontar cuatro años. Sin descartar absolutamente nada. Los ciudadanos tienen la palabra”. El regidor no es partidario de un ‘cordón sanitario’ anti Vox. “No es nuestra intención en absoluto, ni con ellos ni con otros. Con los que están en el extremo de la izquierda es casi imposible entendernos porque no compartimos prácticamente nada, pero hay otros partidos con los que sí compartimos muchos objetivos y mucha filosofía de gobierno, así que no supondría ningún problema”. Tampoco teme Góngora un trasvase de votos: “No es extrapolable el resultado de las autonómicas, e incluso tampoco el que se pueda dar en las generales, con las municipales. En las municipales a las personas se las conoce más de cerca, se conoce la experiencia o inexperiencia de gestión y va a depender también mucho de las candidaturas que se presenten y de la confianza que se logre arrancar por parte de los electores. Hay mucha incertidumbre ahí, y nosotros lo que vamos a ofrecer son certidumbres”. Su lista de cara a mayo será continuista, aunque “no está ultimada; tengo un equipo muy consolidado, con experiencia y que está respondiendo bien, y quiero dar continuidad a ese equipo. Habrá algún cambio, porque siempre es necesario que los haya,pero el equipo ha dado muy buenos resultados, con retos muy difíciles”.

–Hay quien dice que los ejidenses son hipócritas, porque necesitan a los inmigrantes para la agricultura y, a la vez, quieren que se vayan.

–Eso no es cierto. Sí lo es que la inmigración tiene que estar ligada a la empleabilidad, y la inmigración que tenemos ha superado con creces esa empleabilidad. También tiene que ligarse a la capacidad de adaptación o integración y a la capacidad de acogida. Hay gente que no está trabajando y a esos no los necesitamos, porque al final no aportan nada y lo que generan normalmente son problemas. Esa es la realidad. Y luego es muy importante redimensionar los servicios públicos. Si un nacional va a las urgencias con un caso realmente urgente y hay allí otras personas, muchos de ellos magrebíes o subsaharianos que no tienen una urgencia real, sino que van allí a que se les atienda porque tienen otra cultura y no entienden nuestro sistema de salud… al final eso se percibe como algo negativo y somos las administraciones las que tenemos que eliminar esas barreras. A lo mejor se pueden ampliar las consultas, se pueden reforzar esos servicios, que quien vaya a urgencias vea que se le atiende de verdad. Al final el fenómeno de la inmigración hay que ayudar a que no sea percibido como algo negativo. En materia de seguridad sucede lo mismo. Porque es cierto que necesitamos esa mano de obra, pero de forma regulada y ordenada.

–¿Qué hacen y qué se puede hacer desde la administración local?

–Todos los ayuntamientos tienen que hacer los deberes en este tema, como los estamos haciendo nosotros. Se puede hacer mucho. Para empezar, nosotros controlamos los empadronamientos, evitamos los empadronamientos en cadena, evitamos que alguien diga estar viviendo en un domicilio donde realmente no vive, o no reúne las condiciones por habitabilidad, por número de personas… eso ya lo estamos controlando desde hace un par de años y de ahí la bajada en los datos de población. A nosotros no nos interesa crecer a cualquier precio, las cosas hay que hacerlas bien. En segundo lugar, nosotros hacemos los informes de arraigo, y estamos pidiendo que sepan desenvolverse en español, que tengan conocimientos, que podamos tener elementos objetivos que muestren ese arraigo, no darlo a la ligera, como ha pasado antes y sigue pasando en otros municipios en los que no se hace ninguna comprobación. Estos informes son los que permiten el reagrupamiento familiar, y en esto también vigilamos. Estamos siendo muy rigurosos en esos controles de la vivienda, que sean adecuadas, que lleven un tiempo habitando esa vivienda… porque ha habido mucho fraude en eso y ahí estamos haciendo los deberes, aunque se puede hacer más.

Peticiones al Estado "Necesitamos de Madrid más policía, más medios contra la inmigración irregular y más infraestructuras"

–¿Qué deben hacer el resto de administraciones?

–Los municipios con mayor presión migratoria debemos tener mayor participación en tributos del estado, que tengamos planes de actuación para poder regenerar los tejidos urbanos y que no haya, de alguna manera, zonas de nuestro municipio que se queden atrás a nivel de marginalidad. Ahí hay mucho trabajo que hacer y frente a otros que abogan por un mensaje simple o simplista, en estos temas hay que profundizar.

–¿Tiene amigos inmigrantes?

–Sí, por supuesto. Claro que los tengo.