Francisco Góngora, absuelto de todos los delitos penales que le imputaban

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha comunicado este martes que ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Almería de todos los presuntos delitos que se le imputaban desde hace una década, y que contemplaban hasta cuatro años de cárcel, según la petición del Ministerio Fiscal. El alcalde de El Ejido ha lamentado que el caso se haya extendido durante 10 años, en los que, ha dicho, ha "recibido muchos ataques, tanto políticos como personales". Góngora ha sido absuelto de las acusaciones de delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales, aunque deberá responder económicamente en calidad de socio de las dos sociedades objeto del juicio, cuyos administradores sí han sido condenados por delito fiscal a penas de privación de libertad.

"Tras diez años y medio de instrucción y juicio oral, y frente a la petición del PAL de Juan Enciso y compañía y del propio Fiscal, de esa petición de condena a mi persona por tres presuntos delitos, la Audiencia Provincial me absuelve de todos los delitos formulados por la acusación", ha iniciado el regidor su comparecencia ante los medios, convocada apenas unos minutos antes y una vez que le ha sido comunicado la sentencia por parte de la Audiencia.

"La sentencia deja muy claro que no he cometido delito alguno, ni delito fiscal, ni falsedad en documento público ni blanqueo de capitales. Por el camino en la instrucción se quedaron también otras acusaciones que añadían más delitos; por lo tanto el pronunciamiento de la Audiencia Provincial es de total absolución de los delitos por los que fui imputado y acusado", ha reiterado.

"Han sido diez largos años en los que siempre he defendido mi inocencia, en los que he tenido que soportar muchas críticas y muchos ataques políticos y personales; diez años que he afrontado con la convicción de ser absolutamente inocente con respecto a cada una de esas acusaciones. La sentencia concluye con mi absolución, lo que yo siempre he dicho: jamás cometí delito ni irregularidad alguna. No debería haber estado por tanto ni imputado ni acusado en esta causa"

La sentencia condena a los administradores de Agricola Agroalpujarra y de Murgi por delito fiscal, tal como ha revelado el propio Góngora, "no por blanqueo de capitales ni por falsedad documental, como autores y como responsables civiles directos; y deberán de indemnizar solidariamente por la cantidad defraudada a la Agencia Tributaria según la sentencia más los intereses". Igualmente, ambas sociedades deben responder de la cantidad defraudada de forma subsidiaria.

Lamento que mi padre haya fallecido estando acusado, y siendo totalmente inocente, un hombre ejemplar que ha sufrido de esa injusta acusación durante muchos años y que no se la merecía"

"Establece también que deben responder civilmente los socios en función del beneficio obtenido por la empresa, por el menor ingreso en el Impuesto de Sociedades, en función de nuestra participación en el accionariado, para evitar un posible enriquecimiento", ha explicado Góngora. "Es una consecuencia casi lógica. Es una cantidad sin intereses que minora las de los responsables civiles directos. La lógica que se establece en la sentencia es: dos responsables penalmente, con la pena privativa de libertad más sanción económica, y además responsables civiles directos obligados solidariamente; dos sociedades que responden subsidiariamente, y como según la sentencia se ha dejado de ingresar una cuota mayor en el Impuesto de Sociedades, la sociedad se ha beneficiado, y para evitar que el resto de socios puedan obtener un beneficio vía accionariado al no haber habido reparto de dividendos, les asigna un pago sin intereses, que no tiene carácter sancionador o punitivo, de manera indirecta". Así, ha añadido el alcalde, "por el mero hecho de ser socios, por participar de esos posibles beneficios como accionistas, se establece esta garantía añadida, una especie de responsabilidad civil indirecta".

"Tengo que aclarar que nunca he tenido ningún lucro de esa sociedad y la sociedad nunca repartió dividendos, por lo que tendrá que hacer frente con sus activos, que son dos locales, a esa posible responsabilidad de manera subsidiaria, y digo posible porque la sentencia no es firme y cabe recurso; la estudiaremos en profundidad todas las partes afectadas".

Una "venganza" de "Juan Enciso y su entorno"

"Este procedimiento arranca por una denuncia del PAL firmada por Juan Enciso y su entorno, que ya sabemos todos cuál es, que actuó por venganza y por sus propios intereses frente a mi persona", ha indicado Góngora. "En esta sentencia, con las mismas pruebas que constan en los autos desde hace muchos años, se concluye que no tengo ni responsabilidad penal ni responsabilidad civil directa. Detrás de esto han estado algunos de los acusados de la Operación Poniente, que interpusieron la denuncia en las semanas previas a las elecciones de 2011".

"Mi inocencia no era un convencimiento personal, era un hecho acreditado a la luz de todas las pruebas hace muchos años ya en la fase de instrucción, tal como ahora se ha puesto de manifiesto", ha reiterado el regidor.

Góngora también se ha referido a su padre, fallecido recientemente y que estaba igualmente encausado: "Lamento que mi padre haya fallecido estando acusado, y siendo totalmente inocente, un hombre ejemplar que ha sufrido de esa injusta acusación durante muchos años y que no se la merecía".

El alcalde no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer "a las personas que me conocen todo su apoyo, he recibido muchísimos apoyos y de hecho si no hubiese sido así no estaría aquí como alcalde; y también, como no, a mis compañeros de partido y a mi partido, que ha creído en todo momento en mi inocencia".