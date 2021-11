Un cuarto de siglo y miles de vidas en el Hospital de Poniente, el de todos

Las palmeras de los alrededores han crecido y ahora ya no se puede aparcar con facilidad. Toda la comarca se ha agigantado en 25 años de frenético crecimiento, y donde empezaron a trabajar unos pocos profesionales hoy son más de 2.000 en plantilla. En 2021 las grúas han tomado el Hospital de Poniente, que empezó siendo de ‘Regional’, pero que ahora entrará en ‘Champions League’ gracias, en parte, a la inversión de 18 millones de euros de la Junta de Andalucía para su ampliación y mejora, aunque en realidad ha alcanzado ya niveles de excelencia gracias al impresionante capital humano con el que cuenta.

La búsqueda incesante de la calidad asistencial, la mejora continua de sus profesionales gracias a la investigación y la formación y el liderazgo que ya ejerce en materias tan importantes como la humanización del trato con el paciente, colocan al Hospital de Poniente en una posición de privilegio que se ha ganado a pulso. En la noche de este jueves celebró su 25º aniversario en una gala muy emotiva y muy de verdad en el Auditorio de El Ejido. Un acto sensible, repleto de gratitud -desde y hacia el hospital- y en el que sus profesionales y los pacientes fueron los grandes protagonistas. Su actual gerente (y el de toda la Agencia Sanitaria homónima que a partir del 1 de enero se disolverá para integrarse en el SAS), Pedro Acosta, dio además a conocer la nueva imagen corporativa del centro. Un ejemplo más de que el de Poniente no es ni mucho menos un hospital más.

Toda la sociedad de la comarca arropó a su hospital y sopló las velas, representados por concejales, alcaldes y alcaldesa de los municipios a los que da servicio: El Ejido, Roquetas, Adra, Berja, Vícar, Fondón, La Mojonera, Felix, Enix y Balanegra, además de otras localidades de la Baja Alpujarra como Alcolea, Laujar de Andarax, Paterna del Río o Bayárcal. Diputación, Junta, cuerpos de seguridad, servicios religiosos, asociaciones... gran parte de la sociedad civil estuvo presente en un acto que se extendió durante tres horas, en las que se sucedieron los homenajes, reconocimientos y felicitaciones.

De hecho, el hospital no dejó a nadie atrás y tuvo recuerdos para todas y cada una de sus unidades profesionales, las empresas externas con las que trabajan a diario, las asociaciones de pacientes, el tejido asociativo de la comarca, las fundaciones que colaboran con el hospital a través de distintos programas o los medios de comunicación. Recibieron mensajes de felicitación, igualmente, desde un sinfín de entidades, como los distritos sanitarios almerienses y andaluces y todos los hospitales de la provincia, EPES Emergencias, la gerencia del SAS, la Universidad de Almería, el Consorcio de Bomberos del Poniente, los colegios profesionales, pacientes, ex compañeros o los gerentes que han pasado por el centro en estos 25 años. Hasta David Bisbal envió un mensaje desde Estados Unidos, poniendo la nota curiosa de la noche.

“Gracias” fue de largo la palabra más repetida durante las intervenciones en el atril, que se fueron dosificando entre entregas de reconocimientos y homenajes emotivos, la emisión de vídeos y las actuaciones artísticas, protagonizadas por el Conservatorio Profesional de El Ejido, Gabi Magoo, Aribaldi Circus y, para empezar el acto, el cante flamenco de Rafael Cortés y Juan de Dios Santiago, trabajadores ambos del hospital.

Emoción y gratitud

La emoción estuvo a flor de piel en varios momentos de la gala. Fue el caso de la aparición de Munir, uno de los primeros sanitarios en contagiarse de Covid-19 y que permaneció más de tres meses en la UCI siendo cuidado por sus compañeros, para los que tuvo palabras de verdadero amor, relatando que lo mejor que le ha pasado en la vida ha sido trabajar durante tantos años en el Hospital de Poniente. O el de María Villacreces, otra paciente grave que leyó una emotiva carta en presencia de su hija, Beatriz Ibáñez, auxiliar de enfermería en Urgencias del hospital.

Unos datos que marean El hospital comenzó dando servicio a una población de referencia de 72.329 personas en 1996, y actualmente asiste a cerca de 300.000. En este tiempo se han atendido a 520.329 pacientes, con más de 57.000 partos y casi 2.700.000 urgencias atendidas; más de 4,5 millones de consultas realizadas, más de 300.000 intervenciones quirúrgicas y casi 300.000 ingresos, según los datos que ofreció durante la gala Pedro Acosta. Sus profesionales han realizado 1.460.000 pruebas funcionales diagnósticas, 3.200.000 diagnósticos por imagen y más de 82 millones de determinaciones por biotecnología. En 1996 había 404 profesionales y actualmente son más de 2.100. Más de 5.700 profesionales han pasado por el hospital. Y como dato curioso: el hospital se inauguró con seis ordenadores y actualmente cuenta con más de 800.

Por el escenario pasó la persona que cuenta con la primera historia clínica del centro, Rita Ruiz; o una de las primeras que nació en el hospital, Josefa Piqueras. Y en nombre del resto de entidades de cada uno de los ámbitos, recibieron reconocimientos y homenajes del hospital colectivos como Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación Rosa Chacel, Federación de Mujeres del Poniente, Fundación La Caixa, Gabi Magoo, Fundación Abracadabra, Aula Hospitalaria o empresas externas como Clece o Eulen, entre otras.

El hospital también se acordó de sus profesionales que justo se jubilan este año, y en clave distendida (y divertida), ‘improvisaron’ una conversación sobre el día a día y la camaradería de la gran ‘familia’ que forma el centro dos de los profesionales que permanecen desde el principio: Javier Fierro y Marisol Medina.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, fue el primero en intervenir en calidad de anfitrión, mostrando su cariño y gratitud “a todos los profesionales, el equipo directivo actual y los anteriores, y todas las personas que han pasado por nuestro hospital, por su ingente tarea no solo en este año y medio de pandemia, que parece que ahora nos hemos dado cuenta de lo importantes que sois, sino durante estos 25 años”. Góngora ensalzó ante los cientos de profesionales presentes que “cuando decidís entregar vuestro tiempo a prevenir, acompañar y curar a las personas, ya hay ahí una elección de base, que es ser útil a los demás, y eso no lo hace todo el mundo ;hay una vocación de servicio, y no hay nada más satisfactorio que hacer las cosas por los demás”. El alcalde ejidense finalizó agradeciendo –en referencia a la Junta de Andalucía– “en el nombre de los ejidenses y creo que en el de todos los alcaldes, por la apuesta en materia de inversión que estáis haciendo por esta comarca, en un momento tan difícil”.

Bien lo sabe Pedro Acosta, que lleva 21 años como profesional del hospital, en el área de Farmacia, y que como actual gerente está viviendo la transformación del centro gracias a la tan necesaria ampliación que se acomete, especialmente de áreas básicas como UCI y Urgencias. Acosta quiso poner el acento, más allá de los impresionantes datos de consultas, operaciones o pacientes atendidos, en dos ámbitos que para el gerente son básicos y explican el crecimiento cualitativo del centro: la investigación y la formación, que sin duda conducen a la calidad y la excelencia. “Contamos con 13 especialidades acreditadas y hemos formado a 224 residentes; hemos impartido 563 cursos de formación, más de 2.400 sesiones acreditadas y más de 1.900 prácticas de grado y de profesionales de instituto”, expresó Acosta, quien reveló que “hemos participado en 105 ensayos clínicos y otros estudios, actualmente estamos en más de 20 proyectos de investigación y contamos con cinco grupos de investigación especialmente punteros”.

Diego Vargas, director general de Asistencia Sanitaria y Resultados, y profesional igualmente del Hospital de Poniente, el delegado de Salud y Familias Juan de la Cruz Belmonte y la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, intervinieron también en el acto con palabras muy cariñosas y de gratitud hacia sus profesionales. Vargas se mostró especialmente emocionado por dirigirse a tantos compañeros y quiso realzar que con las obras actuales el Poniente va a contar “con la mejor UCI de Andalucía” y está en el máximo nivel “por méritos propios”. Belmonte y Sánchez evidenciaron la profunda admiración a todos los profesionales del centro, de los que, dijo la delegada, “por mucho que hagamos, nunca estaremos a vuestra altura”.