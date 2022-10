El vídeo del programa de Juan y Medio del que todos hablan (con protagonista almeriense)

A estas alturas seguro que has visto este vídeo del programa de Juan y Medio. Te habrá llegado por Whatsapp o lo has encontrado mirando en Twitter, Facebook o Instagram. Lo que quizás no sepas aún es que el protagonista es almeriense. Concretamente José, de Níjar, con 85 años de edad y ganas de encontrar pareja.

José fue al programa 'La tarde' de Canal Sur para buscar novia, porque no le gusta la soledad. Los nervios le jugaron una mala pasada cuando llamó por teléfono María. Una mujer con un nombre fácil de recordar, pues "así se llamaba mi madre, así se llamaba mi mujer y así se llama mi hija", según dijo José. Pero... apenas unos segundos más tarde le preguntaba a Juan y Medio: "cómo has dicho que se llamaba?".

Su divertido lapsus ha dado la vuelta a todo el país y José, de Níjar (Almería), ya es un fenómeno viral más salido del divertido programa de Juan y Medio.

