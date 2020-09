El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha dado un paso trascendental hacia la paz social en la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos en el municipio, Urbaser, una vez que ha aprobado, en una votación muy ajustada y tras un extenso debate, modificar al alza el contrato de concesión de la misma, vigente desde hace dos años. El Ayuntamiento aportará cerca de un millón de euros más a la empresa, siendo la mayor parte de este dinero destinado a retribuciones salariales solicitadas por los trabajadores por distintos conceptos, que hasta ahora no estaban siendo satisfechas. En total, la modificación aprobada se cifra en 956.000 euros.

El punto ha salido adelante de forma muy ajustada, con 12 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, siendo una de ellas de uno de los miembros del equipo de gobierno, el concejal no adscrito Francisco Barrionuevo, quien ha pedido durante su intervención que el punto "se quede sobre la mesa y sea tratado más adelante", aludiendo a la situación económica derivada de la crisis sanitaria y a que "ahora se está recogiendo mucha menos basura, y todos los trabajadores del sector privado están sufriendo el impacto de la crisis, y lo que queda por venir". De haber votado en contra, y pese a ser miembro del equipo de gobierno y haber votado a favor en la comisión correspondiente cuando se trató este asunto, la modificación no se habría podido aprobar. La otra abstención ha procedido de la edil no adscrita Lourdes García, ex concejala de Ciudadanos, mientras que toda la oposición ha votado en contra.

Gabriel Amat, que ha negado que "se estén recogiendo menos residuos, algo que no es cierto, porque se han aumentado otras limpiezas", ha asegurado durante su intervención en este punto del pleno, cuyo debate se ha extendido durante más de una hora, que a los roqueteros "no se les va a subir nada" en los recibos para poder hacer frente a este importante desembolso de casi un millón de euros. Esta había sido una de las cuestiones planteadas por los grupos municipales de la oposición: cómo se va a pagar este sobrecoste.

Amat ha reconocido que "el municipio no está perfecto" en cuanto a limpieza y de hecho ha mostrado su teléfono móvil con "unas fotos hechas por mí mismo; eso siempre lo vamos a tener, siempre va a haber algún sitio que haya que limpiar o alguna bolsa fuera del contenedor", pero ha estimado necesaria esta modificación. "Ese dinero no se le da a la empresa, se lo damos a un servicio que pueden dejar de hacer los trabajadores", en referencia a que el servicio se presta en horario nocturno mayoritariamente, algo que evita molestias o problemas de tráfico pero que "la empresa libremente lo podría hacer de día".

Todos los grupos municipales han querido evidenciar durante sus intervenciones que apoyan a los trabajadores y valoran su trabajo, pero que votarían en contra, a lo que el portavoz del equipo de gobierno, José Juan Rodríguez, ha respondido que "no se puede estar con los trabajadores y contra la empresa; no se puede no querer ofender a la plantilla y a la vez ver cómo se le da un palo a la empresa".

El edil, tras una de las intervenciones del portavoz del PSOE, Manolo García, en la que aludía a la necesidad de "municipalizar el servicio", ha respondido tajantemente que eso "implicaría automáticamente que 175 trabajadores se irían a la calle".

Después de un largo historial de conflictos laborales que en algunas ocasiones han afectado al servicio y, por tanto, a todos los roqueteros y a la imagen del municipio a través de varias huelgas de recogida de basura, hace solo unas semanas los sindicatos que representan a los trabajadores de Urbaser anunciaron nuevas movilizaciones y la posibilidad, nuevamente, de ir a la huelga. Con esta aprobación en Pleno, esto ya no sucederá, aunque el presupuesto municipal se verá recargado en casi un millón más de gasto.