Manola Baraza, Escudo de Oro de Almería: "Lo llevo con orgullo, felicidad y cariño"

Un pedacito de Vera estaba esta noche de lunes en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, sito en la calle Navarro Rodrigo de la capital, para asistir a un momento especial. Por la mente de Manola Baraza, la homenajeada, fueron pasando los recuerdos de toda una vida, con un lugar destacado para Antonio, quien dejó el mundo físico hace once años. La cofundadora de ‘Terraza Carmona’ había sido notificada semanas atrás de lo que en la noche de un lunes cálido, tal y como acostumbra el verano almeriense, estaba por ocurrir. En manos de Javier Aureliano García, presidente de la ‘casa de los 103 municipios’ de la provincia, recibió el Escudo de Oro de la Provincia de Almería. “En esta noche tan especial mis palabras van al cielo, allí tengo dos trozos de mi corazón”, dijo una emocionada Baraza, contenida por el aliento de su larga familia.

En primera fila, su hijo, Ginés, asistía con un brillo en los ojos especial a lo que estaba por suceder. La emoción no le impidió hablar. “Ustedes han visto y valorado sus méritos y han llegado a la conclusión de que es una mujer veratense que ha paseado Almería por todo el mundo y que, desde su parcela gastronómica, ha intentado que el nombre de Almería esté en los más alto”, expresó en nombre de todos. No fue el único hijo que alzó la voz, pues el resto de retoños contaron experiencias de toda una vida trabajando para Vera en un emotivo vídeo que se proyectó durante el evento.

La homenajeada, Manola Baraza, encandiló al público con su discurso. “La vida no nos ha regalado nada, hemos sido trabajadores incansables”. En su alocución, pretendidamente corta, quiso explicarle a los asistentes cómo fue su vida. "Soy segunda de cinco hermanas, no tuve estudios superiores pero sí curiosidad. Iba a los teatros porque me gustaba bailar. También las travesuras, podía reunir a treinta niños con la campanilla para dar catequesis", señaló. "Este escudo lo voy a llevar en mi corazón con mucho orgullo, felicidad y cariño", quiso cerrar. Su vida merecía un reconocimiento, aunque solo fuera porque ha visto a Rocío Jurado cantar a 'capella' o a Antonio Machín cortar jamón.

Como esta no pretende ser una mera crónica de citas textuales, va un repaso por la historia de Manola y de ustedes, los almerienses que conocen ‘Terraza Carmona’, que abrió sus puertas en los complicados años que sucedieron a la guerra. En 1947 era la terraza del cine de verano, punto de encuentro para verbenas y días especiales. Baraza era, en aquel momento, una niña que tenía apenas los dos años. No lo sabía, pero su vida iría marcada a esas dos palabras que conforman una de las marcas más reputadas de la gastronomía provincial.

En 1980, junto a su marido Antonio, le dio una nueva vida a la ‘Terraza Carmona’, pasando a ser un hotel restaurante que, con la salvedad de la pandemia y las obligadas restricciones, no ha dejado de alimentar a miles de personas, ofreciendo en la actualidad, y bajo el mando los hijos del matrimonio, una cocina innovadora que no se olvida de los productos de la tierra.

Las autoridades presentes en el acto no han querido dejar pasar la jornada sin felicitar a Manola. “Me emociono al mirarte a los ojos porque, aparte de ver a una persona fascinante, de alguna manera, en tu mirada, se refleja la estela de todas las personas que se sacrifican por los demás y nos quieren”, ha dicho el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García. “Has cruzado los límites de nuestro pueblo y te has ganado el cariño y el respeto de toda la provincia. Este es un momento de celebración no solo para ti, sino para todos los que hemos tenido la suerte de conocerte y aprender de ti”, ha añadido el alcalde de Vera, Alfonso García.

Y, de repente, todo el público se vio inmerso en la celebración, ofreciendo un “¡Viva Manola Baraza! ¡Viva Vera! ¡Y viva Almería!” a cargo del regidor veratense, unos ‘vivas’ pronunciados porque “sabes que te queremos”.