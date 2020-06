El Almería se fija en el centrocampista Dunga

A falta de saber si el Almería estará el año que viene en Primera o en Segunda, diferentes medios internacionales sitúan a jugadores en la órbita del conjunto rojiblanco. El último es Nabil Dunga.

📰 According to sources: Spanish Side @U_D_Almeria are interested in buying Pyramids FC's Nabil Dunga,Pyramids doesn't want to sell Dunga permanently and prefers the idea of loaning him due to the player's desire to play in Spain's @LaLiga (Almeria soon to be promoted) 🇪🇸 pic.twitter.com/vYP0pEA0g5