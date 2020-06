Petrovic: "Creo que podemos ser campeones"

Petrovic ha comparecido esta mañana de forma telemática con los medios de comunicación almerienses, a los que dejó una sensación de optimismo de cara a los once partidos finales, que arrancarán la semana que viene en Albacete. "Creo que el equipo puede ser campeón, si conseguimos una racha buena de victorias como hemos hecho otras veces este campeonato, te metes arriba rápido. Si juntamos cuatro o cinco victorias, vamos a estar primeros, especialmente ahora que se van a dar resultados sorpresa. Tenemos dos partidos seguidos en casa, que debemos de aprovechar".

Para ello, como han dicho sus compañeros a lo largo de estas últimas semanas, es muy importante comenzar bien tanto para ir recortando puntos a Cádiz y Zaragoza, como para la confianza propia. "Las cuentas en este año van diferentes. En estos once partidos no hay victorias seguras, tenemos una situación extraña y creo que lo más importante es empezar sumando con Albacete y Las Palmas, antes de ir a Zaragoza con un buen ambiente y confianza en nuestro juego".

"Esta situación es anormal para todos los equipos. Hay conjuntos que juegan en Europa con menos tiempo de descanso, pero nosotros no estamos acostumbrados a jugar cada tres días, estamos en la misma situación que el resto de rivales", indicaba el serbio que enfatizaba la importancia de un buen descanso: "No estamos al cien por cien, nadie lo está y no creo que sea lo más importante. Es más importante la recuperación después de los partidos que estar a tope, el ritmo va a ser muy diferente al de antes".

Antes de que se cortase la competición, Petrovic estaba lesionado y ahora está preparado para luchar por el ascenso en estos últimos once partidos. "Estoy mucho mejor de la lesión, me falta algo de fuerza y ritmo. Hemos trabajado bien todos los días. Toda la plantilla está preparada, en este mes y medio casi todos los jugadores van a tener minutos. Necesito que todos mis compañeros estén listos para su oportunidad, que la van a tener".

Finalmente, el centrocampista recuerda que ya ha jugado algunos encuentros a puerta vacía a lo largo de su carrera. "Vamos a jugar en un ambiente especial, hay equipos que ganan muchos partidos en sus campos ante su afición. Pero ahora va a cambiar la cosa, va a ser extraño no ver a nadie en las gradas. Yo he jugado sin fans en Serbia, en el Partizan, por multas de la UEFA. Es una sensación horrible, el fútbol es para los fans", indica Petrovic, que desea que en breve el fútbol vuelva a vivirse en todo su esplendor: "Las Palmas quiere jugar con parte del estadio abierto: si es posible, estaremos felices de que así sea. Nosotros no decidimos, sólo estamos a la espera. Esperamos que la gente vuelva a los estadios lo más rápido posible, ojalá para la temporada que viene todo vuelva a la normalidad. ¿Qué es el fútbol sin gente?".