Kaptoum: "Si empezamos mal, nos va a costar levantarnos"

Kaptoum ha atendido a la radio oficial del club, en la que ha analizado en primer lugar la vuelta a la competición de la semana que viene. "Todos los partidos son complicados, más con esta vuelta a la competición después de tanto tiempo. Hay que ir partido a partido, sin olvidar que hay algunos que son muy importantes".

El centrocampista cree que es importante comenzar con buen pie en Albacete. "Los primeros partidos son claves, todo está muy comprimido y si empiezas mal, te va a costar levantarte. En esto del fútbol no sabes qué va a pasar y vamos intentar no tropezar para estar en la parte alta de la tabla".

Preguntado sobre cómo afronta a nivel mental este tramo final, el ex del Betis no deja lugar a la duda sobre su implicación. "Haber estado en Primera no me quita ambición para intentar ascender con el club. Vine a Almería a trabajar duro para ayudar a conseguir los objetivos. Eso es una motivación extra para los partidos que nos quedan".