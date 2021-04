El Almería no quiere vender la moto

Fueron palabras textuales de José Gomes en la previa del partido y no hay mejor titular para esta previa tras la derrota del Mallorca. No es el momento de ilusionarse de forma ilusa y cargarse nuevamente de una responsabilidad que ha pesado demasiado en la mochila. Toca ganar al líder, mirar sólo a la siguiente jornada para asegurar el tercer puesto. Y si en éstas los dos primeros se despistan, al acecho. Pero nada de vender motos, a trabajar y nada más.

El equipo rojiblanco quiere olvidar los sinsabores, por su impreciso juego, de los últimos seis partidos y comenzar a sumar para ver un futuro más claro. Más allá de decisiones arbitrales, la solidez del equipo ha desaparecido por no manejarse bien en ambas áreas como lo demuestran las dos veces sin ver portería y los cuatro partidos encajando.

Para la cita ante el líder en el Mediterráneo, Gomes recupera efectivos, aunque hasta última hora no se sabrá la convocatoria porque habrá sesión de activación física. Sí es cierto que de Zaragoza pierde a Corpas, expulsado por doble amonestación. Sin embargo, el equipo almeriense tendrá disponibles a Ivanildo y Morlanes. Ambos no jugaron en La Romareda por sanción y ambos, con su vuelta, se posicionan para volver al once titular ante el equipo blanquiazul.

Otro de los que podría entrar es Ramazani, que ya estuvo con el primer equipo en el partido del pasado domingo, después de haber jugado varios compromisos con el filial rojiblanco, que sigue inmerso en la lucha por el ascenso a Tercera División.

El Espanyol visita Almería con el objetivo de dejar virtualmente sentenciado el ascenso a Primera División, ya que podría quedarse a trece puntos de los rojiblancos, terceros ahora mismo, si logra un triunfo. La dinámica de los periquitos les ha permitido poner la directa hacia la máxima categoría. Los pupilos del entrenador Vicente Moreno encadenan cinco victorias. En total, son once partidos en los que los catalanes no han perdido de forma consecutiva, muestra de la solidez de uno de los claros dominadores de la categoría.

La hegemonía del Espanyol es tan habitual como su discurso. El vestuario periquito apuesta por la prudencia de forma constante e insiste en trabajar con humildad hasta lograr matemáticamente el objetivo de la temporada. En este sentido, también recela del Almería, del que destacan su nivel futbolístico y entrega.

De cara este compromiso, el técnico, Vicente Moreno, tiene la baja segura del lateral derecho Miguel Llambrich, operado del rector anterior de la pierna derecha. El defensa Óscar Gil podría reaparecer contra el Almería tras sufrir una luxación en el hombro y evolucionar de forma más rápida de lo previsto.

El entrenador ha explicado que cuatro futbolistas de la plantilla tienen molestias físicas, pero no ha desvelado sus nombres. La incógnita no se podrá desvelar hasta que el club comunique la lista de convocados para este compromiso.