Gomes: "Jugar el 'play off' no es una fatalidad"

Como se juega en lunes, José Gomes compareció este sábado de forma telemática para los medios de comunicación almerienses. El míster ha sabido encajar la realidad y ahora trata de desprender ilusión de cara a una promoción de ascenso, en la que el Almería también puede alcanzar su objetivo, que no es otro que verse la próxima temporada en Primera División. Para ello, el grupo, directiva y afición tienen que creer.

"Es una semana especial. Hay que tener coraje para aceptar la realidad, es muy difícil el ascenso directo y hay que ajustar nuestras expectativas ante lo que tenemos. Si no, estaríamos vendiendo la moto. ¿Qué significa esto? Todos tenemos que prepararnos para aceptar que un tercer puesto es un lugar en el que a todos nos gustaría estar, excepto a Espanyol y Mallorca. Tenemos que prepararnos para estar fuertes y con alegrías por si tenemos que jugar el 'play off'. No es una fatalidad jugarlo, todo el mundo habla muy bien del fútbol que estamos practicando y por el buen trabajo que hemos hecho esta temporada. Es el momento de sacar de la mochila la responsabilidad", comenzó el portugués en una respuesta casi convertida en arenga.

Razón tiene, puesto que el último ascenso del Almería a Primera fue desde el tercer puesto, con Javi Gracia en el banquillo. "Nos gustaría estar primeros, ascender directos y hemos hecho en muchos partidos todo casi perfecto para ganar, pero por circunstancias no hemos sumado los puntos. Estamos trabajando bien, haciendo un gran trabajo en todas las parcelas. Ahora mismo estamos aquí, no hay que llorar, vamos a seguir trabajando para la posibilidad del 'play off', para tener motivación y fuerza".

La realidad es que el Almería sigue dependiendo de sí mismo para ascender, aunque sea a través de la promoción, pero también es real que el equipo debe estar más certero que en los últimos partidos. "La realidad nos tiene que bajar a tierra. En cada partido, tenemos que hacer las tres o cuatro cosas fundamentales bien. Coloco el desafío de hacer las cosas bien, los resultados de los partidos son los resultados de hacer bien las cosas. A ver si ayudamos a los jugadores a que suban un poco el nivel porque tienen mucho fútbol en sus botas".

José Gomes, entrenador del Almería "Como persona siento tristeza al no haber correspondencia entre el trabajo y la recompensa; como entrenador, estoy con las máximas ganas"

Gomes ha notado que sus jugadores han estado atenazados en los últimos encuentros, posiblemente desde que se consiguiera entrar en ascenso en Montilivi, y quiere verlos jugar más relajados. "Vamos a sacar esta presión de nuestros jugadores y ver de lo que somos capaces. En un proyecto con tanta ambición, la presión aumenta. Los jugadores saben manejarla y nosotros tenemos que ayudarlos a que no se obsesiones. ahora es el momento de sacar la presión para que encuentren su mejor juego".

Preguntado por si la directiva acepta que la nueva realidad del Almería sea el 'play off', Gomes cree que reman todos a una. "Nuestros directivos son inteligentes y han analizado la realidad que tenemos. Estamos trabajando muy bien, pero esto no es suficiente. Si la gente entiende que no soy la solución, lo acepto. Ahora estamos poniendo toda la atención en los próximos partidos".

Gomes recuerda un desafío parecido con el Reading inglés "Mi peor situación fue con Rio Ave, luchando por Liga Europa. Vino el Reading y me fichó, un sueño jugar en Inglaterra. Fue un desafío brutal, estábamos a un punto del descenso, todos sin esperanza. Al final, nos juntamos todos, hicimos un grupo fuerte y antes del final de temporada, nuestros aficionados nos organizaron un Día de Portugal en homenaje al cuerpo técnico por haber salvado al equipo jornadas antes del final. Fue un escenario muy duro y con la unión de todos, logramos el objetivo".

A nivel personal, el portugués se nota seguro de lo que están haciendo en el día a día. "Estoy motivado, con coraje para ayudar a mis jugadores. Como persona sí siento tristeza al no haber correspondencia entre el trabajo y la recompensa. Como entrenador, esto no me afecta, tengo mucho años profesionales de fútbol y esto permite aguantar la situación y la crítica. Tengo mucha fuerza para mostrar alegría a mis jugadores en cada entrenamiento".

Finalmente, una vez analizada la derrota en La Romareda, cree que van a subsanar los fallos para reencontrarse con la victoria. "Hubo errores que permitieron que el Zaragoza nos marcara. Hemos preparado muy bien el partido del lunes, todos los jugadores están muy metidos, muy comprometidos. El Espanyol está primero porque lo merece, porque es el más regular. Con media oportunidad, hace gol. Si estamos concentrados y haciendo las cosas bien, todo puede pasar".