Cano, el almeriense de los ascensos

El quinto cayó el pasado sábado. Un ascenso con tintes épicos, como el del Almería; cuando todo se le había puesto en contra el Albacete; como al Almería; y con toda una ciudad apoyando, jaleando y poblando las gradas del rival; como le ocurrió al Almería. Pues sí, el ascenso del Alba del mojonero Carlos Cano tiene muchas similitudes con la de los rojiblancos, camiseta que el exguardameta defendió durante dos temporadas cuando la UDA estaba dando sus primeros pasos en la LFP.

Son ya cinco ascensos los que acumula el portero de La Mojonera. Dos como jugador, uno con el Real Madrid Castilla a Segunda División y otro a Primera con el Albacete, el club en el que ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva; y tres como preparador de guardametas del 'queso mecánico', todos a la categoría de plata. Pocos profesionales del fútbol en Almería habrán salidos triunfantes de tantas promociones, tendrán una colección tan extensa de los baños en junio en las fuentes de los títulos de su ciudad.

Cano, entrenador de porteros del Albacete "Hubiera sido bonito volver a Almería y jugar en el nuevo Mediterráneo, pero por suerte también ha ascendido. Espero que nos veamos en Primera"

En palabras del miembro del cuerpo técnico manchego, que el martes necesitaba ya unos minutos de descanso tras tanta merecida celebración, ninguno de los anteriores fue tan especial para él como éste. "Ha sido épico. Nos enfrentamos a un histórico del fútbol español como es el Deportivo de La Coruña, con un ambientazo en Riazor, con la necesidad de ganar y con un 1-0 en contra en la primera mitad. Fuimos superando dificultades poco a poco, empatando en el 82' y marcando un golazo de cabeza en el 116' que nos daba el ascenso. Ha sido muy emocionante, la verdad", reconoce el mojonero.

Etapa en el Almería

Además de ascensos, Cano también ha conseguido salvaciones emocionantes, prácticamente infartantes. Dos de ellas fueron precisamente con el Almería. "El sentimiento, la emoción, la tensión son parecidas en los ascensos y las salvaciones. Te juegas mucho en ambos casos y aunque las salvaciones te producen gran felicidad, creo que es más bonito un ascenso", dice el exportero con el deseo de que el próximo sea a "Primera División" para volver a enfrentarse al Almería.

Y es que en los últimos años Cano se ha enfrentado con el Alba varias veces a los rojiblancos en la categoría de plata, pero todavía no en Primera. "Hubiese sido bonito volver a Almería, la verdad, sobre todo tal y como está quedando el nuevo Mediterráneo, pero gracias a Dios hemos subido los dos. Veo a la directiva y a la afición del Almería muy comprometida con el nuevo proyecto y ojalá aspire a lo máximo", desea el exrojiblanco, que puso en los inicios de la UDA su grano de arena para que el club no perdiera la LFP: "Estuve dos años, en el tránsito de Blanes a Alfonso. Estoy orgulloso de haber colaborado con el Almería a que hoy sea lo que es".

Con la ola de calor golpeando ahora fuertemente a todo el sur peninsular, Cano tiene ganas de regresar de vacaciones a Almería para disfrutar de la playa. "Ahora bajo una semana a Roquetas de Mar, a disfrutar de mi tierra. Suelo ir mucho, pero en los últimos meses con todo lo que nos estábamos jugando, no he podido bajar. Me gusta estar en mi pueblo, La Mojonera, con mi familia, y por supuesto, perderme en Cabo de Gata, que es un paraíso". ¡Qué mejor celebración del quinto ascenso que un arroz en la Isleta del Moro y un chapuzón en el Arrecife de las Sirenas!