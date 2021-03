Clamor en el entorno del Almería para que se publiquen los audios del VAR

La actuación del VAR en el Estadio de los Juegos Mediterráneo el pasado sábado ante el Leganés va a traer cola. Desde la Unión Deportiva Almería están pensando en solicitar de manera formal a la Real Federación Española de Fútbol los audios de la conversación entre López Toca y Sagués Oscoz, para saber si desde la sala VOR se pudo influir en la decisión del árbitro principal, que había pitado falta de Maras sobre Bustinza y posteriormente cambió radicalmente de opinión.

Es más, en las redes sociales circula justo el momento en el que el árbitro cántabro señala el punto de penalti, no sin antes hablar por el pinganillo y, según se puede intuir de una lectura de labios, supuestamente decir "para mí no es penalti". Pese a ello, señaló la pena máxima que conllevó todo lo demás con toda la indignación que ha levantado en el club y, por supuesto, también en su entorno social. De hecho, #QueremosElAudioDelVAR se convirtió en tendencia a lo largo del domingo.

Ya justo al acabar el partido, Turki Al-Sheikh pidió a través de las redes sociales que la RFEF mostrase públicamente los audios del VAR para despejar dudas al respecto, algo que no ha hecho hasta el momento y que ni se plantea dado el hermetismo que existe alrededor del mundo arbitral. La UDA está meditando solicitarlo de manera formal para solucionar la polémica generada.

“Show us the audios between VAR and the referee. If you don’t have nothing to hide, show us the audios, please. RFEF”!